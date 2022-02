Covid dans les écoles: 25.500 cas en moins en deux semaines (infographie)

On est passé de 29.985 cas de Covid dans les écoles fin janvier à 4.523 deux semaines plus tard. Archives EdA Mathieu Golinvaux

Le pic de la 5e vague de l’épidémie de coronavirus est également bien derrière nous dans les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nombre de cas recensés y redescend au niveau de mi-décembre.

De 29.985 cas de Covid-19 dans les écoles fin janvier à 4.523 deux semaines plus tard: la baisse est aussi vertigineuse que ne l’avait été la hausse due à la contagiosité du variant Omicron. Dans la foulée du Codeco du 11 février qui annonçait de nouveaux assouplissements, dont l’abandon du port du masque pour les 6-11 ans, on constate que la 5e vague s’éloigne de nos établissements scolaires.

Ainsi, après le triste record lors de la semaine du 24 au 30 janvier, la baisse entamée la semaine suivante (11.469) s’est confirmée. Entre le 7 et le 13 février, 4.523 infections au coronavirus ont été signalées aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE), selon le rapport hebdomadaire de l’ONE qui précise que "les données sont potentiellement sous-estimées". On retombe donc au niveau de la mi-décembre, lorsque la 4e vague due au variant Delta se terminait.

Parmi ces cas, on en dénombre 3.890 cas sur les 903.806 élèves de l’enseignement fondamental et secondaire en FWB, soit 0,43% des élèves. La diminution se constate à nouveau sur des proportions similaires tant en maternelle que primaire et secondaire.

Les fermetures de classe, dont le protocole a été revu fin janvier, sont également en forte baisse: de 23 la semaine du 31 janvier à 5 la semaine passée.

Deux ont été fermées pour raison, deux autres pour raison organisationnelle et une sur décision des médecins inspecteurs d’hygiène en collaboration avec l’équipe PSE.

