Une fillette disparue en 2019 retrouvée vivante sous les escaliers de son grand-père

Paislee Shultis, une petite Américaine âgée de six ans, a été retrouvée vivante après avoir été enfermée deux ans dans une petite pièce sous un escalier de sous-sol à New York.

L’enfant avait disparu du domicile de ses tuteurs légaux en juillet 2019, alors qu’elle n’avait que quatre ans, relate HLN. C’est chez son grand-père biologique que la petite a été retrouvée, après le paiement d’une rançon.

Paislee était enfermée dans une petite pièce sombre et humide, en dessous de l’escalier du sous-sol. Les détectives n’ont réussi à trouver l’enfant qu’après une heure de recherches dans la maison du grand-père. C’est la mère biologique de l’enfant qui a kidnappé sa fille et l’a cachée à cet endroit.

Paislee était en bonne santé quand elle a été retrouvée. Elle a directement été confiée à ses parents adoptifs et elle a pu retrouver sa sœur. Les parents biologiques et le grand-père sont accusés d’avoir violé la garde de Paislee et de l’avoir mise en danger. Le grand-père nie et a expliqué à la police qu’il ignorait que sa petite-fille était cachée dans son sous-sol depuis deux ans. Ils doivent tous les trois comparaître devant le tribunal ce mercredi.