Stratégie européenne contre le cancer

Le Parlement a adopté un plan cancer européen. Et curieusement, c’est la partie prévention qui a posé le plus problème. Explications.

Hier soir, le Parlement européen a adopté un plan cancercommun. Maintenant que le rapport est adopté, il retombe dans les mains de la Commission européenne, pour être traduit au niveau législatif. La dernière étape serala mise en œuvre au niveau des pays.

Le cancer en Europe À l’échelle européennes le cancer tue 1,3 million personnes par an, dont 6 000 enfants. Chaque année, ce sont plus de 3 millions de nouveaux cas qui sont décelés. Et plus de 12 millions desurvivants sont confrontés au difficile retour à une "vie normale". Nous sommes inégaux d’un pays à l’autre: il y a des différences de survie allant jusqu’à 25%, et parfois même des différences d’une région à l’autre d’un même pays.

Quatre milliards

L’Europe met 4 milliards€ dans la lutte pour la recherche et le partage des connaissances, via des programmes comme EU4Health, Horizon Europe, Digital Europe… Mais il ne s’agit pas de nouveaux budgets, qui accompagnent la nouvelle stratégie européenne. "La mission Horizon est limitée dans le temps, explique-t-on chez la députée européenne Marie Arena (PS). Elle court jusqu’à 2024." Or, c’est un reproche qu’avaient fait les spécialistes belges dans le baromètre cancer, il y a quelques semaines: les financements européens sont trop courts dans le temps, il faudrait des missions plus longues.

Le problème des lobbys

Le plan européen vise la prévention, le dépistage, l’accès aux soins et le soutien aux patients. Et alors que 40% des cancers pourraient être évités par une politique de prévention efficace, c’est là que les débats ont été les plus compliqués.

"Pour le tabac, on a eu des difficultés à cause de la cigarette électronique, explique l’assistant parlementaire de Marie Arena. Certains groupes qui voulaient soutenir la cigarette électronique comme moyen pour arrêter de fumer." Les partis de gauche voulaient, se conformer aux recommandations de l’OMS et la communauté scientifique, trouvant que les dangers de la cigarette électroniques étaient réels alors que son efficacité pour arrêter de fumer n’était pas prouvée. Les amendements de S&D (dont fait partie Marie Arena) n’ont pas été adoptés, "mais le texte que l’on avait voté en Commission était mesuré, et pas trop positif sur la cigarette électronique."

Sur l’alcool, les lobbys étaient nationaux: France, Espagne, Italie. "Pour l’OMS, il n’y a pas de niveau de consommation sûr. C’est la position que nous défendions. Mais les lobbys du vin, de la bière et l’alcool avaient un narratif sur une consommation modérée sans danger, sur le régime méditerranéen… En plénière, les amendements sont venus de groupes politiques variés, sur des bases nationales, avec des formulations venant du monde de l’industrie. Et ces amendements ont été adoptés. ", regrette l’assistant parlementaire.