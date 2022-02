Unités spéciales de la police: "On avait le sentiment d’être invulnérables" (vidéo)

L’unité d’élites de la police (DSU) fête ses 50 ans d’existence. Matériel, formation et criminels ont bien changé depuis 1972. Dominique Soffers, un "ancien", raconte sa vie au sein de l’élite de la police

Dominique Soffers 44 ans au sein des unités spéciales pol fed " On a côtoyé des gangsters: les Murat Kaplan et Hamers, ces gens avaient un code d’honneur: ils ne nous auraient pas tirés dans le dos. Quand on se rendait chez eux, ils se rendaient… " Le premier commissaire Dominique Soffers comptabilise 44 ans de maison au sein des unités spéciales de la police fédérale. Soit presque autant d’années que l’unité qui a vu le jour en 1972.

50 ans plus tard, le Groupe Diane est désormais connu en tant que DSU pour Direction des Unités Spéciales. La DSU est généralement en première ligne lorsqu’il s’agit de mener des perquisitions à risques, lorsqu’il faut désamorcer un fort Chabrol, intervenir sur une prise d’otages…

Dominique Soffers est entré dans l’unité en 1978. " On avait créé une structure unique en Europe et qui était jalousée par d’autres unités." La DSU a toujours reposé sur trois piliers rassemblés sous un même commandement: l’intervention, l’observation et l’appui technique. "On a créé un socle auquel on était attaché: l’esprit d’équipe, l’audace, le respect de la vie humaine, le sens du sacrifice… Ce socle, on l’a sauvegardé à travers les décennies."

À ses débuts, l’unité de gendarmerie a créé toute une série de pratiques: " les entraînements étaient terribles et on en sortait fracassés. Maintenant, l’entraînement est plus libre, avant c’était plus militaire. Mais ce n’est pas pour autant que les gens de la DSU sont en moins bonne condition physique. "

BELGA « On s’est senti insultés»

Une fois la tenue de gendarme d’élite enfilée, les hommes étaient gonflés à bloc pour partir sur les interventions les plus périlleuses. " On était conscient du danger mais on avait le sentiment d’être invulnérables. Quand on nous a obligés à porter un casque, on s’est senti insulté. On était déterminé et on avait confiance en nous pour le faire."

Dominique Soffers n’est pas resté toute sa carrière en première ligne, il a participé à la mise en œuvre des collaborations européennes et internationales avec d’autres services à la suite des attentats de New York en 2001. Exemple concret: "À Verviers, on a pu mener une action avec le GIGN." L’unité française était ainsi venue soutenir les forces belges lors de la perquisition musclée de janvier 2015 dans une planque où étaient rassemblés des djihadistes fortement armés. La vague d’attentats islamistes entamée en 2015 a aussi confronté les policiers de la DSU à une violence insoupçonnée. Lors de perquisitions, c’est par des balles tirées en rafales par des armes de guerre qu’ils étaient accueillis. "Quelle que soit la situation, le leitmotiv, c’est de recourir à la violence qu’en absolue nécessité. " Le matériel a aussi sérieusement évolué. De même que l’opposition.. "Avant, c’était rustique et rudimentaire. On avait un béret et une petite plaque de protection balistique. Maintenant, on est ‘carapaçonné’ e la tête aux pieds avec 30 kilos d’équipement sur le dos et un casque qui vous broie les cervicales. "

Ne pas recruter «des têtes brûlées»

En 50 années d’existence, l’unité a vu défiler de nombreuses recrues. Dominique Soffers s’est aussi occupé, à un moment, du recrutement des jeunes. "On ne recherche pas des têtes brûlées. Sur 10 personnes, il y a un élu. Il faut des gens avec une stabilité émotionnelle, des gens qui ont le sens du partage, du devoir. Il faut une bonne capacité physique…" Le 1er décembre, le commissaire tirera sa révérence au terme d’une année marquée par ce 50e anniversaire de l’unité d’élite.