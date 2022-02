GT | 24 Heures du Mans et de Spa: le triple programme 5 étoiles de la Nandrinoise Sarah Bovy

C’est une nouvelle rêvée pour Sarah Bovy. La pilote originaire de Nandrin disputera trois championnats internationaux de haut niveau avec l’équipe Iron Lynx (Ferrari): le WEC, l’ELMS et le GT World Challenge.

La saison 2022 s’annonce particulièrement bien pour Sarah Bovy. L’équipe Iron Lynx a annoncé ce mercredi qu’elle faisait partie de ses équipages. Une belle preuve de confiance.

Intégrée à l’équipe italienne dans le courant de la saison dernière, la Nandrinoise de 32 ans repart pour un triple programme cette année. Comme en 2021, elle sera intégrée à un équipage 100% féminin avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting. Elles participeront au Championnat du Monde d’Endurance (WEC), et donc aux 24 Heures du Mans, et à l’European Le Mans Series (ELMS) sur une Ferrari 488 GTE. En outre, elles disputeront le GT World Challenge Europe Endurance, et donc les 24 Heures de Spa-Francorchamps, cette fois sur une Ferrari 488 GT3.

Leur première course est prévue du 16 au 19 mars à Sebring, dans le cadre du WEC. Une première pour Sarah aux États-Unis.