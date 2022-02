La mère de Dave de Kock sort du silence: "S’il a tué Dean, je dois lui fermer mon coeur"

“S’il s’avère qu’il est coupable, alors je dois lui fermer mon cœur pour le moment”, a-t-elle déclaré à nos collègues d’Het Laatste Nieuws.

La maman de Dave de Kock vit des moments difficiles depuis que son fils est suspecté d’avoir enlevé et tué le petit Dean. Si Dave De Kock, 34 ans, est toujours détenu aux Pays-Bas, sa maman, Justine Q. s’est réfugiée dans le sud de l’Espagne à San Miguel. "Je n’en pouvais plus. Je devais partir. Les choses vont mieux ici, au compte-gouttes. Je fais de longues promenades. Je peins un peu. N’importe quoi pour chasser les mauvaises pensées de ma tête", s’est-elle confiée à Het Laatste Nieuws.

Dave sera toujours mon fils. Je l’aime. Mais s’il s’avère qu’il est coupable du meurtre de Dean, alors je dois me protéger et lui fermer mon cœur pendant un moment

“Je ne sais pas ce qui lui a pris. Nous n’avons aucune idée de ce qui s’est passé. Cette incertitude et les questions que nous nous posons nous tuent. Un jour ou deux avant la disparition, Dave et Dean sont venus à la maison pour une courte visite. Tout semblait si normal. Dean avait subi une petite opération le mardi, et comme Elke, sa mère, devait se rendre à l’hôpital par la suite, Dave s’occupait de lui. Il leur arrivait souvent de faire la route ensemble: Dave et Dean s’appréciaient vraiment.”

Sa mère n’a aucune idée de l’état de santé de son fils à la prison de Middelburg. Justine n’est pas autorisée à entendre ou à voir Dave. La police ne leur donne aucune information.

"Mes quatre enfants ont reçu la même éducation", explique-t-elle au quotidien flamand. "Mais seul Dave a eu des difficul­tés, dès son plus jeune âge. Peut-être parce qu’il a eu une fracture du crâne quand il était bébé, quand ma mère est tombée dans les escaliers avec lui. Après cela, Dave n’était plus le même bébé, ou du moins c’est l’impression que j’ai eue. Dès son plus jeune âge, il s’est comporté différemment et nous ne pouvions pas le contrôler."

M. De Kock a comparu le 20 janvier devant le procureur d’Amsterdam, qui l’a placé en détention en attendant son transfert vers la Belgique. La justice belge espère une remise rapide, afin de pouvoir confronter M. De Kock et sa compagne R.W., détenue en Belgique. Les deux individus ont fait des déclarations contradictoires et leur rôle respectif dans la mort de l’enfant reste à clarifier.

