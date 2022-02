Mystérieux millionnaire en Belgique: la Loterie Nationale dévoile le code "My Bonus" gagnant

Ce code se compose de 4 lettres et de 5 chiffres et commence toujours par la lettre B. AFP

L’homme ou la femme qui a gagné un million d’euros le 21 janvier ne s’est toujours pas manifesté.

Huit Belges ont gagné un million d’euros ce 21 janvier lors de l’action "Shower of Millionaires". Oui, sauf qu’un n’a pas encore récupéré ses gains. Il existe doncun mystérieux millionnaire en Belgique.

Les gagnants ont été déterminés par le code gratuit "My Bonus" figurant sur le billet, et non par les cinq numéros gagnants et les deux étoiles correctes qui déterminent le gagnant du jackpot en temps normal.

Ce code se compose de 4 lettres et de 5 chiffres et commence toujours par la lettre B. Pour la première fois, la Loterie Nationale a dévoilé ce code bonus gagnant pour tenter d’identifier le lauréat. Il s’agit du code: BHNV30470. "Avec ce code, vous pouvez venir nous réclamer un million d’euros", a déclaré la porte-parole de la Loterie Nationale à Het Laatste Nieuws. "Mais vous devez avoir le ticket gagnant avec vous."

Le gagnant ou la gagnante recherché(e) jouait pour 2,5 euros. "Cela signifie qu’il ou elle a joué pour une combinaison de jeu et a reçu un code bonus".

Comment vérifier?

Si vous avez joué pour cette cagnotte de l’EuroMillions, il vous est très facile de vérifier votre ticket. "Sur chaque ticket de jeu, il y a un code QR en bas. Vous pouvez vérifier vous-même chez vous si vous avez gagné en utilisant la fonction de numérisation de l’application de la Loterie nationale. Vous pouvez voir à la fois pour le jeu principal et pour tout tirage supplémentaire s’il s’agit d’un ticket gagnant ou non. Vous pouvez aussi vérifier dans les librairies", a expliqué la porte-parole de la Loterie Nationale à HLN.