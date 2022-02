La commune de Honnelles relance ses chèques sport et culture

Un montant de 25 euros sera octroyé aux jeunes honnellois faisant partie d’un club de sport ou exerçant une activité culturelle.

C’est désormais devenu une habitude dans de nombreuses communes, dont celle de Honnelles, où la distribution de chèques sport et culture est chaque année renouvelée. Les jeunes honnellois inscrits dans un club de sport ou exerçant une activité culturelle pourront ainsi bénéficier d’un montant de 25 euros, offert par leur commune lors de leur inscription.

L’objectif d’une telle action est clair, la commune de Honnelles souhaite promouvoir le sport et la culture au sein de son entité. " Nous continuons à attribuer des chèques sport et culture en 2022 de manière à favoriser la pratique du sport et de la culture chez les jeunes honnellois de trois à 18 ans", confirme la commune de Honnelles. " Le montant octroyé est de 25 euros pour toute inscription dans un club sportif ou pour une autre activité culturelle."

Pour bénéficier de ces chèques, quelques conditions seront tout de même à respecter. Il faudra être âgé de trois à 18 ans au moment de la demande, être domicilié sur le territoire communal de Honnelles, être inscrit régulièrement dans un club sportif ou à une activité culturelle à Honnelles ou ailleurs et également payer la cotisation au cours de l’année 2022.

" Un formulaire de demande, une attestation justifiant de l’inscription dans un club de sport ou culturel ainsi que la preuve de paiement de l’affiliation devront être fournis pour pouvoir recevoir le chèque d’une valeur de 25 euros", poursuit la commune de Honnelles. " L’ensemble des documents devront être téléchargés sur le site internet de la commune. Ils pourront également être obtenus en format papier auprès du service des sports. Il faudra par la suite les renvoyer à l’administration communale."