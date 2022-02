Arnaque téléphonique avec des numéros belges usurpés: jusqu’à 10 appels en deux jours!

Aux quatre coins de la Wallonie, plusieurs citoyens ont signalé une tentative d’escroquerie par téléphone d’un nouveau genre qui consiste à usurper des numéros de portables belges. La police, Safe on Web et Proximus appellent à la vigilance.

S’il est plus facile de deviner une potentielle arnaque lorsqu’un numéro étranger ou anonyme s’affiche sur votre téléphone, cela se complique lorsqu’il s’agit d’un numéro a priori belge.

C’est une arnaque téléphonique d’un nouveau genre qui a touché un habitant de Ham-sur-Heure le week-end dernier. En trois jours, le jeune homme a été appelé à quatre reprises par des numéros débutant par des indicatifs comme 0477, 0479 ou 0494.

Derrière le combiné, une voix robotique lui signale, en anglais, qu’il y a un problème avec son numéro de registre national et sa carte de banque. Cette voix lui demande d’appuyer sur la touche 1 afin d’entrer en contact avec la police et de régler le souci.

Une plaignante réveillée par 6 appels suspects!

Pas naïf, celui-ci a immédiatement raccroché mais il a été recontacté à 3 nouvelles reprises par des numéros similaires, qu’il a à chaque fois bloqués. Une habitante de Leuze-en-Hainaut a été victime de la même mésaventure en ce début de semaine. Elle nous a signalé 10 appels différents depuis mardi, tous avec le même message préenregistré. Ce mercredi, elle a même été réveillée par 6 appels suspects de ce genre.

La zone de police Vesdre-Gueule reçoit également de plus en plus de signalements de citoyens concernant des appels provenant de numéros de portables belges. Et en décembre dernier, la zone de police de Stavelot-Malmedy avait déjà signalé le phénomène après la plainte d’une Malmédienne, qui ne s’était pas laissée berner.

Il semble que le seul but de cet appel soit de vous soutirer le plus d’informations possible afin qu’elles puissent être utilisées ailleurs.

Alarmés par ce très grand nombre d’appels téléphoniques suspects, l’opérateur Proximus et la plateforme Safe on Web mettent en garde contre cette escroquerie. "Toute une série de données sont demandées: votre numéro d’immatriculation national, le numéro de votre carte d’identité, votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Il semble que le seul but de cet appel soit de vous soutirer le plus d’informations possible. Celles-ci pourraient être utilisées lors d’un autre appel dans les prochaines semaines, en se faisant passer pour votre banque par exemple. Si vous leur avez communiqué des infos, il faudra donc rester vigilant", prévient Katrien Eggers de Safe on Web.

Bloquer le numéro ou contacter son opérateur?

Mais même si l’on ne décroche pas, ces appels intempestifs peuvent déranger notre quotidien. Dès lors, que faire pour s’en débarrasser? Suffit-il de les bloquer? "On ne sait pas faire grand-chose pour l’instant. L’appel provient d’un numéro de téléphone usurpé. Le numéro qui apparaît n’est pas le vrai numéro qui vous contacte. Il est donc inutile de bloquer ce numéro. Si le numéro est utilisé par un client en Belgique, il ne sera pas au courant des appels effectués en son nom. Cela devrait encore durer un petit temps car il semble que les arnaqueurs fassent le tour de tous les numéros", précise Katrien Eggers.

Pour Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer Crime Unit, la solution la plus efficace reste de contacter son opérateur (Proximus, Orange, etc) afin que celui-ci tente de remonter aux origines de ces numéros suspects. De son côté, Proximus s’est déjà engagé à en identifier le plus possible et à demander aux opérateurs concernés d’arrêter immédiatement ce trafic ou, si possible, de le bloquer sur leur propre réseau.

Il faut faire attention car l’identité de la police est fortement usurpée par les arnaqueurs en ce moment.

Olivier Bogaert rappelle que la police envoie quasiment exclusivement ses convocations par voie de courrier papier. "Il faut faire attention car l’identité de la police est fortement usurpée par les arnaqueurs en ce moment, notamment via des fausses convocations par mail ayant trait à des faits de pédocriminalité. Mais il faut savoir que la police n’envoie jamais de mail ou de sms et n’utilise quasiment pas le téléphone. Il est possible d’avoir un appel d’une zone de police locale mais dans ce cas, vous aurez au bout du fil un véritable agent qui vous donnera un nom. Il ne s’agira jamais d’un message automatisé."

Une chose est sûre: il ne faut jamais transmettre des informations concernant ses coordonnées bancaires, sa carte d’identité ou son numéro de registre national par téléphone.