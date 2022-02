D3B ACFF: Habay – Onhaye est encore remis

Toujours pas d’Habay-la-Neuve – Onhaye en vue au programme de D3B ACFF. La rencontre de ce soir a de nouveau été reportée, en raison de la météo.

On ne jouera pas ce mercredi soir le match entre les Luxembourgeois et les Namurois, match qui avait déjà fait l’objet de… deux reports! Une première fois en raison de chutes de neige à Habay, la seconde suite à des quarantaines Covid dans les rangs Walhérois. Cette fois, c’est la pluie qui est venue jouer les trouble-fête, la pelouse étant gorgée d’eau à Habay-la-Neuve.

Dans la même série, on ne jouera pas plus à Marloie (qui devait recevoir Wanze/Bas-Oha). Les deux terrains du jour (Habay et Marloie, donc) ont été inspectés ce matin et les décisions sont identiques des deux côtés: les deux rencontres prévues ce soir ne se joueront pas.