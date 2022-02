The Voice Belgique: une candidate positive au Covid abandonne, un seul talent volé pour le début des KO (vidéos)

Nouveauté de cette saison anniversaire de The Voice Belgique, l’épreuve des KO a débuté ce mardi soir, avec son lot de rebondissements.

Après les traditionnelles auditions à l’aveugle, The Voice Belgique est enfin rentrée dans le vif du sujet ce mardi avec la terrible épreuve des KO. Dans cette nouvelle épreuve qui remplace les battles, chaque coach confronte trois de ses talents sur scène. Chacun chante à tour de rôle et un seul d’entre eux se qualifie pour les lives. Pour les autres, l’aventure s’arrête là, à moins d’être volé par un autre coach.

Autant dire que c’est une épreuve redoutée aussi bien par Typh Barrow, BJ Scott, Black M ou Christophe Willem que par les talents. Et pour la première des trois sessions de KO, un contretemps est venu modifier les plans de Christophe. Alors qu’il comptait opposer Romain, Maysha et Charlotte, cette dernière a été testée positive au Covid et a dû quitter l’émission.

"Je ne pourrai pas continuer l’aventure avec vous parce qu’on m’a testée positive aujourd’hui. Mais, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je bois mon petit café dans ma tasse licorne. Profitez de l’aventure à fond et profitez pour moi!", a-t-elle déclaré à ses camarades par vidéo interposée.

C’est finalement Maysha, la choriste de Black M, qui remporte ce "duel" face à Romain grâce à une interprétation convaincante du tube de Lauryn Hill "His Eyes is on the Sparrow".

La soirée a également été marquée par la Team BJ, qui a débouché sur le seul vol de talent de la soirée. Face à Rosalie et Henri, c’est Nora qui a séduit sa coach avec "Casting", un bel hommage de BJ Scott à son voisin de chaise Christophe Willem.

Celui-ci l’a "remerciée" en lui volant Rosalie, au nez et à la barbe de Typh Barrow, qui avait également buzzé après une reprise "hypnotique" du titre "Falling", de Harry Styles.

Pour cette première soirée des KO, Christophe Willem a donc choisi de continuer l’aventure avec Arthmony, Maysha et Rosalie. De son côté, BJ Scott a sélectionné Nora et Alec. Black M a donné sa chance à Roxane, tandis que Typh repart avec Valentine et Oan.