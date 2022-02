La lasagne, le secret de la Profondevilloise de Neufchâteau, Nora O'Sullivan

La Profondevilloise de 24 ans et ex-meneuse de Namur en D1,Nora O’Sullivan, a été sensationnelle avec Neufchâteau ce week-end (28 points).

Battues de 21 points à l’aller, les filles de Neufchâteau ne partaient pas avec les faveurs des pronostics ce samedi soir au moment de recevoir Fleurus. Et pourtant, au terme d’un excellent match, les Chestrolaises sont parvenues à décrocher un deuxième succès en 2022. "Nous avons pris ce match au sérieux, mais nous ne nous attendions pas à cela, glisse la Namuroise Nora O’Sullivan. Là, nous voulions surtout limiter la casse. Nous avons un peu souffert en fin de second quart-temps, mais nous sommes restées dans le match du début à la fin."

Si Neufchâteau avait bien débuté, les Chestrolaises ont dû courir après le score pendant une bonne partie du match. Et à 30-39, ce sont les deux bombes de Nora O’Sullivan qui ont ramené Neufchâteau au contact. "À ce moment-là, nous avions bien vu que Fleurus était un peu moins à l’aise", explique la meneuse de Neufchâteau.

Dans les dernières minutes, Neufchâteau est repassé devant et a assuré sa victoire. "Des matches sur le fil, nous en avons déjà perdu plusieurs cette saison. Mais samedi, la situation était inversée. Généralement, nous étions devant et nous nous faisions rejoindre. Cette fois, c’est nous qui sommes revenues. Mentalement, cela change pas mal de choses, dit Nora O’Sullivan. C’était important de regagner et de se relancer. Mais maintenant, il faut confirmer cette victoire. Nous avons eu une période difficile en novembre et en décembre."

Une période plus délicate qui coïncidait justement avec une Nora O’Sullivan moins dominatrice. "Neufchâteau peine quand je suis moins bien? Je ne pense pas que ce soit lié, répond modestement Nora O’Sullivan. Notre petit souci, c’est que nous nous précipitons un peu trop. Parfois, il faut savoir attendre les vingt-quatre secondes pour placer son attaque, cela ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Mais je pense que le groupe commence à comprendre cela."

Avec 28 points inscrits samedi, Nora O’Sullivan a crevé l’écran. "Il y a des jours comme cela où tout rentre, sourit-elle. Ce que j’avais mangé à midi? De la lasagne. J’en mangerai avant chaque match (rires). Ce que je ferai l’an prochain? Je dois rencontrer le club cette semaine pour discuter."