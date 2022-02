Le Manchester City de Kevin De Bruyne, passeur décisif, étrille le Sporting (vidéo)

Manchester City avec Kevin De Bruyne à l’assist sur le premier but, a pris une grosse option sur la qualification en s’imposant 0-5 sur la pelouse du Sporting du Portugal mardi à Lisbonne en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions de football.

Bernardo Silva a marqué à deux reprises, les autres buts ont été inscrits par Riyad Mahrez, Phil Foden et Raheem Sterling.

Début de match en fanfare pour les Citizens qui ouvraient la marque sur leur première possibilité. Après une bonne combinaison et un premier tir dans le rectangle de Phil Foden, le ballon atterrissait dans les pieds de Kevin De Bruyne. Le Diable Rouge, placé sur la même ligne que le but, remettait en retrait vers Riyad Mahrez. L’Algérien faisait trembler les filets sans peine. Après vérification du VAR pour une possible position de hors-jeu de l’ancien joueur de Genk, le but était finalement validé (9e, 0-1).

Quelques minutes plus tard, à la suite d’un corner, le ballon revenait dans les pieds de Bernardo Silva. Le Portugais reprenait magnifiquement en demi-volée pour fusiller le portier portugais (17e, 0-2).

De buteur, Mahrez se muait en passeur juste après la demi-heure. Après s’être joué de son défenseur, il effectuait une passe au ras du sol en direction de Foden au petit rectangle. L’international anglais, plus prompt que ses adversaires, contrôlait avant de fixer le gardien et de placer tranquillement dans le but (32e, 0-3).

Juste avant la mi-temps, les ‘Lions’ buvaient le calice jusqu’à la lie avec le doublé de Bernardo Silva. Le Lusitanien était à la réception d’une passe en retrait de Raheem Sterling, parti à la limite du hors-jeu (44e, 0-4).

En seconde période, les ‘SkyBlues’ plantaient une cinquième et ultime banderille par l’entremise de Sterling. On inversait les rôles par rapport au quatrième but avec, cette fois, Bernardo Silva à la passe pour l’Anglais (58e, 0-5).

Laissé au repos ce week-end lors de la large victoire 4-0 contre Norwich en championnat, Kevin De Bruyne a effectué son retour dans le onze de base de Pep Guardiola, tout comme le défenseur Joao Cancelo.

Le match retour aura lieu le 9 mars en Angleterre, à l’Ethiad stadium de Manchester City.