Une belle bande d’handicapés

Alessandra Sublet fait ses débuts de comédienne dans une fiction en deux parties qui aborde le problème du handicap.

Sam (Théo Curin) a 17 ans et vit avec sa mère, Nina (Alessandra Sublet), célibataire et un peu protectrice. C’est l’année du bac pour Sam, même s’il est en fauteuil roulant depuis qu’une méningite dévastatrice a nécrosé ses membres et contraint l’enfant qu’il était à l’amputation.

Mais son existence bien cadrée vole en éclat lorsque Vincent, un nouvel élève atteint de mucoviscidose, débarque au lycée. Plutôt rebelle et bien décidé à vivre sa vie à fond, quitte à mourir trop jeune, Vincent va se lier d’amitié avec Sam et sa bande d’amis, tous porteurs d’un handicap.

Poussé dans le dos par l’élan contestataire de son nouvel ami, Sam va organiser des actions de plus en plus spectaculaires au lycée pour dénoncer le manque d’adaptation du bâtiment aux personnes handicapées.

Les toilettes sont trop étroites? Le groupe va les dégrader avec du béton à prise rapide. Pas de rampe d’accès à l’entrée principale? On en construit une à la va-vite pendant la nuit. Le réfectoire n’est pas accessible, ce qui oblige Sam et sa bande à manger sur les modules de la plaine de jeu? Ils se débrouillent pour le faire savoir… Autobaptisé Handi-Gang, le groupe entend bien secouer l’opinion publique pour que les institutions publiques les intègrent et assument leur singularité.

Une maman en or

Ces adolescents vont vivre les affres de leur âge: rivalité amoureuse, opposition aux parents, peur de l’avenir, tandis que leur activisme s’échauffe et leur fait prendre de plus en plus de risques.

Lorsque Nina découvre que Sam sèche les cours, puis se retrouve au poste de police et se met même physiquement en danger, elle est d’abord désemparée mais décide de tout faire pour lui éviter le pire…

Premier rôle pour Alessandra Sublet, qui passe du statut d’animatrice à celui d’actrice avec beaucoup de naturel. Certes, le jeu n’est pas encore complètement fluide, mais la volonté de bien faire se ressent, tout comme l’envie de mettre en avant un propos sur les jeunes et le handicap. La cause est noble, cela suffit à être souligné.

RTL TVI, 20.30