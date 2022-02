Voici les présidents de parti les mieux rémunérés en Belgique (infographie)

Ce lundi 14 février, les rémunérations et cumuls de mandats des présidents de parti belges ont été publiés auprès de la Cour des comptes. Nos confrères du Vif ont épluché le tout.

Qui sont les présidents de parti les mieux rémunérés en Belgique? Depuis ce lundi 14 février, la réponse se trouve sur le site Cumuleo. Via une simple recherche, il est possible d’avoir accès à la liste mandats rémunérés (ou non) de chaque politique et de leurs éventuelles autres fonctions/professions. Nos confrères du Vif ont analysé les données des principaux présidents de parti du pays.

Que nous disent-elles? Avec 9 mandats, dont 3 rémunérés, Paul Magnette (PS) est le mieux payé des présidents de parti en Wallonie: il touche entre 251.230 et 405.059 euros brut par an, soit jusqu’à 34.000 euros brut par mois maximum.

Juste derrière, on retrouve le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Sa rémunération publique est comprise entre 213.157 et 363.766 euros brut par an, soit un revenu mensuel pouvant aller jusqu’à 30.000 euros brut. Il est par contre celui qui cumule le plus de mandats du côté francophone: 17 au total, dont 6 rémunérés.

Le président du CDH, Maxime Prévot, complète le podium francophone avec 8 mandats, dont 3 rémunérés, et une rémunération annuelle comprise entre 182.294 et 273.397 euros brut.

Du côté néerlandophone, Joachim Coens (CD&V) arrive en tête avec une rémunération par an estimée entre 204.502 et 375.354 euros brut. Il partage le haut du classement avec Bart De Wever (N-VA), dont la rémunération se situe entre 227.421 et 333.707 euros brut par an. Egbert Lachaert (Open VLD), avec entre 153.686 et 239.727 euros brut par an et Conner Rousseau (Vooruit), avec entre 176.805 et 227.418 euros brut par an, complètent le quatuor de tête.