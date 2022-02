Lille, la nouvelle base française de la compagnie Volotea

Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes, renforce son implantation à l’aéroport de Lille, qui deviendra à compter d’avril prochain une nouvelle base opérationnelle de son réseau, où elle projette de créer 30 emplois directs.

Ce lundi 14 février 2022, la compagnie Volotea a annoncé l’implantation de sa 7e base française à l’aéroport de Lille. Cette décision stratégique réjouit l’ensemble des acteurs de la plateforme et s’inscrit dans la suite d’un fructueux partenariat entre la compagnie aérienne espagnole et l’aéroport de Lille.

Implantée à Lille depuis sa création en 2012, Volotea a depuis 10 ans fait confiance à Lille et à son aire eurorégionale pour construire un développement constant, raisonné, et fidéliser une large clientèle.

Au total, Volotea desservira 15 destinations depuis Lille cette année, offrant une accessibilité accrue à la région des Hauts de France.

Sa stratégie claire de compagnie aérienne reliant entre elles les capitales régionales, là où les grandes compagnies sont peu présentes, lui a permis de bâtir en une décennie un réseau cohérent, complémentaire aux offres existantes et aux autres modes de transport, avec notamment des liaisons vers la Corse et les métropoles du Sud de la France peu ou pas desservies (Montpellier, Perpignan).

Depuis 2020, Volotea a fait preuve à Lille d’une remarquable réactivité: dynamique au plus fort de la crise Covid avec le développement de lignes nationales, elle a transporté en 2021 près d’un passager sur cinq à l’aéroport de Lille.

En cette année de reprise, elle s’affirme déjà très volontariste. En renforçant son programme de dessertes régionales, elle accompagne l’aéroport de Lille dans le maintien d’un réseau structuré vers les grandes métropoles françaises.

Et l’arrivée du premier avion basé de Volotea à Lille permettra le lancement de nouvelles destinations internationales très demandées par nos clients et passagers en même temps qu’elle constitue une nouvelle étape, majeure, dans un partenariat au sein duquel le dialogue et la volonté de construire ensemble une offre durable et qualitative sont primordiaux.

Le programme en détail Volotea desservira 15 destinations dès le printemps 2022 au départ de Lille. Retour des vols vers Bastia à partir du 3 avril. EdA 10 destinations sont d’ores et déjà ouvertes à la réservation: Ajaccio, Bastia, Figari, Perpignan, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Nice, Toulouse, et la nouveauté Cagliari. - Ajaccio: reprise à partir du 2 avril, avec jusqu’à 6 vols par semaine - Bastia: reprise à partir du 3 avril, avec jusqu’à 5 vols par semaine - Bordeaux: reprise à partir du 1er avril, avec 6 vols par semaine - Figari: reprise à partir du 2 avril, avec jusqu’à 6 vols par semaine - Montpellier: toute l’année, avec jusqu’à 4 vols par semaine - Nantes: reprise à partir du 1er avril, avec jusqu’à 4 vols par semaine - Nice: toute l’année, avec jusqu’à 4 vols par semaine - Perpignan: reprise à partir du 2 avril, 2 à 3 par semaine - Toulouse: toute l’année, avec jusqu’à 6 vols par semaine - Cagliari: nouvelle destination à partir du 2 juin – en exclusivité à Lille – avec 1 vol par semaine Cinq autres nouvelles destinations seront annoncées très prochainement par la compagnie.

Une nette amélioration de l’emport moyen

Sur le réseau national, Volotea se positionne notamment sur les lignes auparavant desservies par la compagnie Hop (Nantes, Bordeaux, Toulouse).

Avec un nombre moindre de fréquences, et en utilisant des appareils de type Airbus A319/A320 dont la capacité moyenne est supérieure de 56 à 80% à ceux de Hop, le programme de Volotea fera progresser significativement l’emport moyen de passagers sur chaque mouvement.

Des emplois locaux à pourvoir À compter d’avril 2022, Lille sera la 7e base opérationnelle de la compagnie en France, reliant la capitale des Flandres à son réseau de 16 autres bases et plus de 100 destinations à travers 15 pays en Europe. Ses équipages et ses mécaniciens seront affectés à Lille. Volotea créera 30 emplois locaux, des personnels recrutés prioritairement dans notre territoire; la compagnie débutera très prochainement sa phase de recrutements en région.

Une attractivité accrue pour Lille et sa région

Avec son réseau de 15 destinations et près de 491 000 sièges disponibles en 2022, Volotea apporte une offre supplémentaire pour les voyageurs et contribue à renforcer l’accessibilité à l’aire métropolitaine de Lille et à sa région.

En connectant les grandes régions entre elle, Volotea facilite les déplacements et la venue sur notre territoire de voyageurs aux motivations variées: rendez-vous d’affaire, congrès et séminaires, échanges scolaires et culturels, tourisme dans nos villes, nos musées, nos grands événements…

Avec l’implantation de sa nouvelle base, la connexion au réseau global de Volotea offrira à Lille et sa région une visibilité internationale, et une accessibilité accrue, partout où Volotea est présente.

Marc-André Gennart, le directeur général de Aéroport de Lille SAS, déclare: "Depuis mon arrivée à la tête de l’aéroport de Lille en janvier 2020, j’ai pu participer à un dialogue constructif et professionnel avec Carlos Munoz, CEO de Volotea, et ses collaborateurs. Je les remercie chaleureusement pour leur confiance qui se traduit par cette nouvelle étape importante de création d’une base." Notre compatriote Marc-André Gennart à la tête de l’aéroport nordiste. © Laurent Ghesquiere "Toutes les équipes d’Aéroport de Lille et de ses partenaires accueillent cette nouvelle avec beaucoup d’enthousiasme; nous mettrons tout en œuvre pour garantir à Volotea la performance de ses opérations à Lille, et pour apporter à nos passagers communs la meilleure expérience de voyage possible. Je me réjouis que ce travail collectif nous permette d’accompagner aujourd’hui l’implantation durable de Volotea sur notre territoire. Une base est synonyme de nouvelles destinations et d’opportunités de voyages, mais c’est aussi, ne l’oublions pas, la création d’emplois locaux immédiats".

Le site de l’aéroport de Lille-Lesquin