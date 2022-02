F1: Williams a dévoilé sa FW44

L’écurie britannique Williams Racing a présenté ce mardi son nouveau bolide pour la prochaine saison de Formule 1: la FW44.

Les pilotes Nicholas Latifi et Alexander Albon seront au volant d’une voiture à prédominance bleu foncé, dont le design comprend "une forme de diamant contrastante et des éclats de rouge et de bleu", a déclaré l’écurie. La présentation intervient deux mois et demi après le décès du fondateur Frank Williams.

Comme les autres concurrents, Williams a dû adapter sa monoplace aux nouvelles règlementations 2022. Ces dernières devraient permettre aux voitures de dépasser plus facilement grâce à l’importance donnée à l’effet de sol par rapport à l’appui aérodynamique.

La FW44 a été présentée en ligne ce mardi. "Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de notre sport, la FW44 illustre cette transition vers l’avenir mais aussi les qualités qui ont fait de nous ce que nous sommes", a indiqué le patron de Williams, l’Allemand Jost Capito, lors de la présentation.

La première monoplace sera pilotée par le Canadien Nicholas Latifi, pilote d’essai Williams depuis 2019 et titulaire depuis 2020. Son meilleur résultat est une septième place au Grand Prix de Hongrie en 2021. Le Thaïlandais Alexander Albon sera au volant de la seconde voiture. Ancien de l’écurie Red Bull pour laquelle il a piloté en 2020 (et été le pilote de réserve en 2021), il remplacera le Britannique George Russell, parti chez Mercedes.

Williams est un des grands noms de la Formule 1 avec un passé prestigieux, mais les résultats de ces dernières années ont été très décevants. La saison dernière, l’équipe britannique roulait avec un moteur Mercedes et a terminé le championnat des constructeurs à la huitième place.

Le fondateur Frank Williams est décédé le 28 novembre 2021 à l’âge de 79 ans. Bien qu’il ait créé l’écurie dans les années 70, le Britannique n’en assurait plus la gestion depuis de nombreuses années. Sa fille Claire l’avait vendue au groupe d’investisseurs Dorilton Capital en 2020.

Williams est la sixième écurie sur les dix à avoir présenté sa nouvelle monoplace après Haas, Red Bull, Aston Martin, McLaren et Alpha Tauri. Les quatre dernières équipes présenteront leurs bolides ces prochains jours: Ferrari jeudi, Mercedes vendredi, Alpine le lundi 21 février et Alfa Romeo le dimanche 27.