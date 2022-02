Farid répond à votre question météo: risque de tempête vendredi et des rafales à plus de 120 km/h au littoral

La question du jour est posée par Marvyn, de Profondeville (Namur): "Salut Farid, je vois que les modèles persistent pour vendredi. Penses-tu qu’on risque réellement une tempête?"

Bonjour Marvyn! Les modèles ne sont pas très optimistes avec beaucoup de vent ces prochains jours. Une première salve liée à la tempête Dudley sur l’Angleterre secouera déjà le pays mercredi soir et la nuit suivante. On attend des rafales de 85 à 100 km/h au littoral, de 80 à 95 km/h sur le centre et de 65 à 80 km/h sur le sud persistant la nuit de mercredi à jeudi. Encore du vent au programme jeudi matin avant un peu plus de calme l’après-midi. Les éclaircies seront de retour.

Vendredi, la dépression de tempête Eunice devrait passer encore plus près du pays que Dudley. Certains scénarii sont alarmistes avec des vents de 135 à 140 km/h. D’autres sont plus modérés avec 90 km/h. Je mise sur un compromis avec tout de même un avis de tempête et des pointes atteignant 110 à 120 km/h à la mer, 95 à 110 sur une grande partie ouest et un peu moins sur le sud, qui resterait légèrement en marge. On ne va pas tomber dans la panique, mais la situation ce vendredi est à tenir à l’œil.

Et sur le reste du pays?

Nous stagnerons donc dans ce secteur chaud gorgé d’air doux, mais l’ambiance sera bien tristounette le matin. De la pluie sur toutes les régions, parfois modérée sur le sud et le relief tandis que les pluies faibliront sur un axe Hainaut-Bruxelles cessant même sur les Flandres et le littoral. Par contre, reprise des rafales à l’avant de la tempête anglaise Dudley avec du vent à 65-70 km/h généralisé toute la journée.

L’après-midi, pas mal de nuages et quelques gouttes de pluie, sauf sur le sud-est encore où il pleuvra plus continuellement. Le mercure atteindra 12°C. Après 17 H, brusque remontée des rafales depuis le littoral et ça soufflera toute la soirée et la nuit jusqu’à 100 km/h au littoral, 80 à 95 km/h sur le centre et 65 à 80 km/h au sud.