Champions League: PSG-Real, Benzema de retour, Hazard et Neymar sur le banc

Choc entre favoris ce mardi soir!

C’est LA grosse affiche de ces huitièmes de finale. Le riche PSG, en quête de sa première Coupe aux grandes oreilles s’est renforcé l’été dernier pour enfin briser le maléfice. En face, le Real Madrid vise un quatorzième titre en Ligue des Champions.

Cette rencontre, c’est aussi un match dans le match. Celui de Messi face à son ancien meilleur ennemi, mais aussi celui de Mbappé... contre son futur employeur?

Incertain suite à une blessure à la cuisse, Benzema sera bien présent au coup d’envoi, au contraire d’Eden Hazard qu’on retrouve une fois de plus sur le banc.

Cette affiche sera également la première sans la règle du "but à l’extérieur". Décidée en juin dernier par l’UEFA, cette règle vise à simplifier le jeu. Si les deux équipes sont à égalité au terme des matches aller et retour, la partie ira aux prolongations et à la séance de tirs au but si nécessaire.

Mais ce PSG-Real n’est pas le seul programme de la soirée! Dans le même temps, Kevin De Bruyne et Manchester City se déplaceront à Lisbonne pour défier le surprenant Sporting.