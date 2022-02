Pierre-Yves Dermagne: "Il ne s’agit pas de flexibilité, mais de souplesse"

Pierre-Yves Dermagne, ministre fédéral de l’Économie et du Travail, se félicite de l’accord conclu en kern pour la réforme du marché du travail. Il évoque quelques-unes des avancées engrangées, selon lui.

Pierre-Yves Dermagne (PS), l’accord sur cette réforme est-elle un moment important de la législature, pour vous qui êtes ministre du Travail?

Oui, parce qu’avec le travail, on touche à quelque chose d’essentiel pour les citoyennes et citoyens.

Nous obtenons des avancées majeures, qui comptent. Je pense notamment au droit individuel à la formation. Nous clarifions aussi les statuts et apportons des protections supplémentaires aux travailleurs de plateformes, en anticipant une directive européenne en la matière. On introduit des critères clairs qui permettront de déterminer si le travailleur est salarié ou indépendant. À cela s’ajoute une assurance accidents de travail. Un coursier à vélo a 15 fois plus de risques d’avoir un accident de travail que les autres travailleurs, ce qui est gigantesque.

C’est un sujet pour lequel il a été difficile d’atterrir…

Il fait l’objet d’approches différentes entre la gauche et la droite, c’est vrai. Ce qui était important, c’était réguler les activités de plateformes et de clarifier les choses en termes de qualifications de contrats et de statuts, qui doivent être conformes à la réalité du travail tel qu’il est exercé.

Un équilibre a donc pu être trouvé…

Oui parce qu’on a fixé des critères spécifiques. Et qu’on se base sur un principe de présomption soit de travail salarié, soit de travail indépendant, ce qui n’exclut pas qu’un travailleur puisse être indépendant s’il se souhaite. Mais un vrai indépendant alors. Ce que nous faisons, c’est lutter contre le phénomène des faux salariés ou des faux indépendants.

Une des mesures symboliques, c’est la semaine de 4 jours. Plus de flexibilité, ce n’est pas forcément apprécié par les syndicats ou le PTB…

Je rappelle qu’au PS, nous militons pour une réduction collective du temps de travail. Il n’y a pas de majorité pour le moment sur le sujet, il faut faire avec.

Par contre, il ne s’agit pas ici de flexibilité, mais de souplesse pour les travailleurs qui en font la demande. On ne l’impose pas du tout. C’est un pas important pour tenir compte des nouvelles formes de vie en société, en famille. Cela s’inscrit aussi dans de nouvelles préoccupations apparues ou renforcées avec la crise du coronavirus. Je parle de la recherche d’un nouvel équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

L’accord du gouvernement prévoit un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2030. Est-ce réalisable?

Je tiens quand même à rappeler d’où on vient. Depuis l’entrée en fonction du gouvernement, le taux d’emploi a augmenté de 1,5%, pour atteindre 71,4%. Cela représente 57 000 chômeurs en moins. C’est un taux jamais atteint depuis des décennies et c’est 1% de plus qu’avant la crise. C’est une tendance positive, qui n’est pas que le fait du gouvernement évidemment. Dans les trois régions, le chômage diminue et le taux d’emploi augmente. même s’il existe des disparités et que du travail doit être mené en Wallonie et à Bruxelles. Mais les chiffres sont encourageants.

Cela s’inscrit dans une panoplie de mesures plus larges, comme les mesures de soutien durant la crise, qui ont permis de préserver les entreprises et les travailleurs. Elles n’ont pas toujours été faciles à obtenir. Il y a aussi l’augmentation du salaire minimum, le tax shift qui empêche certains pièges à la promotion, le plan de relance, etc. Je plaide en outre pour une collaboration avec les Régions, mais aussi entre les Régions elles-mêmes, raison pour laquelle une plateforme interfédérale est créée. Elle permet de travailler à la mobilité des travailleurs entre régions et sur les métiers en pénurie.

En quoi cette réforme-ci permettra-t-elle d’augmenter le taux d’emploi?

Il y a des éléments à court terme, comme un travail sur les métiers en pénurie, avec les Régions et le fédéral. Et des éléments à moyen terme: je pense notamment au droit à la formation et aux trajets de transition vers un nouvel emploi, après un licenciement, qui permettra de passer d’un emploi à un autre sans passer par la case chômage.