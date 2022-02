Réforme du travail: "Des mesures beaucoup trop marginales"

Avec cette réforme, le fédéral entend notamment booster le taux d’emploi. Ce n’est pas gagné, affirme un économiste.

L’accord sur la réforme du marché du travail, présenté ce mardi, vise à la fois à mieux encadrer les nouvelles formes de travail et à augmenter le taux d’emploi du pays. L’ambition du gouvernement reste de tendre vers un taux d’emploi de 80% à l’horizon 2030.

Mais le paquet de mesures mis sur la table sera-t-il suffisant pour atteindre cet objectif? Peu probable, estime l’économiste Étienne de Callataÿ, qui ne mâche pas ses mots: "Ce qui a été annoncé par le gouvernement est beaucoup trop marginal pour pouvoir espérer un impact significatif sur le taux d’emploi."

L’économiste fustige notamment la mesure facilitant le travail de soirée, entre 20h et minuit, dans le secteur du commerce en ligne . "Je continue de penser que travailler selon de tels horaires est mauvais pour la santé. Je trouve cela fou qu’un gouvernement prenne de telles mesures. Par ailleurs, l’e-commerce représente 11000 emplois aujourd’hui. Imaginons, par miracle, que cette mesure double la dose: cela vous fait 10 000 emplois en plus . Mais il faut les mettre en rapport avec les 3 à 4 millions de travailleurs en Belgique. C’est de l’ordre de l’anecdotique…"

Censée faciliter la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, l’instauration d’une semaine de quatre jours n’est pas beaucoup plus pertinente en termes de taux d’emploi.

"Une personne qui éprouve des difficultés à faire garder ses enfants et qui travaille à temps partiel va peut-être repasser à temps plein grâce à la semaine de quatre jours. Sauf que travailler à temps plein ou à mi-temps, cela ne change rien en ce qui concerne le taux d’emploi. Ce qui démontre d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un très bon indicateur."

La formation individuelle, prévue pour chaque travailleur, représente, par cotre, un élément positif. Pour l’heure, les formations étaient davantage accessibles aux cadres, moins aux employés et aux ouvriers.

La possibilité de rejoindre un nouvel employeur pendant sa période de préavis va également dans le bon sens. Mais sans grand impact, une fois de plus. "Si on continue à ce rythme, on n’atteindra jamaisles 80% de taux d’emploi. Ce n’est pas hors de portée, mais cela demande d’autres réformes."

Aller plus loin

Selon Étienne de Callataÿ, il importe notamment de revoir la formation des élèves, dès l’école primaire, tout en se focalisant également sur celle des enseignants. "Il y a de graves carences dans notre système éducatif en termes, à la fois, d’efficacité et d’équité. C’est sans doute l’un des premiers problèmes qui peut expliquer ce taux d’emploi assez faible."

La responsabilisation des employeurs concernant la pénibilité de certains métiers doit également faire l’objet d’une attention particulière. "Aujourd’hui, la personne qui travaille la nuit est sujette à moins de cotisations sociales que celle qui travaille en journée. Le système incite à tuer la santé des gens!"

La problématique des malades de longue durée doit aussi être prise à bras-le-corps. "Comment se fait-il qu’il y ait autant de gens en incapacité de travail? Ce n’est pas parce que le Belge ou le Wallon est génétiquement paresseux! J’ai la faiblesse de penser que si notre taux l’emploi est faible, c’est parce que certains mécanismes institutionnels ne sont pas bons."