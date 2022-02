Rérorme du travail: "On fout en l’air une avancée sociale majeure"

Au-delà des avis divergents, certains points de l’accord ne conviennent ni aux patrons, ni aux syndicats.

La réforme du travail a reçu un accueil mitigé, à la fois des employeurs et des syndicats.

Si elle salue plusieurs mesures prises par le gouvernement, la Fédération des entreprises de Belgique n’est pas totalement convaincue par la possibilité d’accorder une semaine de quatre jours aux salariés. "De nombreux employeurs ne parviendront pas à s’y retrouver dans le labyrinthe des règles de procédure, et ne pourront donc pas tirer facilement parti de cette initiative pourtant positive."

À la FGTB, on évoque même "une fausse bonne idée". Le président du syndicat socialiste, Thierry Bodson, pointe d’abord la difficulté de concilier vie privée et vie professionnelle lorsque les journées de boulot s’allongent: "Si on passe à 9h30 de travail par jour, une femme avec enfants devra trouver une crèche ou une école ouverte pendant 11-12 heures. Autant dire que ça ne court pas les rues!"

Outre cet aspect, le risque d’accident du travail s’accroît aussi avec de tels horaires. "Plus idéologiquement, nous considérons que le XXe siècle a amené quelques grandes victoires pour le monde du travail, à savoir les congés payés et la journée de huit heures. Avec cette mesure, on fout en l’air ce qui apparaît comme une avancée sociale majeure!"

Un travail de nuit qui divise

Parmi les points de friction, citons, entre autres, la notion de travail de nuit.

Les employeurs estiment, à ce sujet, que le gouvernement avance dans la bonne direction. Ils espèrent que ces expérimentations se traduiront, à moyen terme, en réel changement. " La Belgique possède l’une des réglementations les plus strictes en matière de travail de nuit, celui-ci étant déjà d’application à partir de 20 h contre minuit aux Pays-Bas par exemple. Par conséquent, la compétitivité de nos entreprises et la création d’emplois dans notre pays [...] se voient menacées." Pour la FEB, le fédéral tente donc de changer la donne en autorisant les entreprises à expérimenter le travail sur base volontaire le soir, entre 20 h et minuit, sans avoir à respecter les procédures afférentes au travail de nuit à partir de 20 h.

Côté syndical, on a plutôt tendance à grincer des dents: "Le gros problème, c’est qu’on ouvre la possibilité de travailler de 20 h à minuit en ayant une convention signée par un seul syndicat. Or, sur une thématique aussi importante, le banc des travailleurs devrait être entièrement représenté, fulmine Thierry Bodson. À partir du moment où il faut l’accord d’un seul acteur et non des trois syndicats, on sait que cela rend la procédure plus aisée dans un certain nombre de cas..."