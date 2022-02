Affaire Epstein: accord entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, qui l’accuse d’agressions sexuelles

Un accord à l’amiable a été conclu entre le prince Andrew et Virginia Giuffre, l’Américaine qui l’accuse d’agressions sexuelles en 2001 et qui voulait le voir jugé lors d’un procès civil à New York, ont indiqué les avocats de la plaignante dans un document judiciaire.

Le deuxième fils de la reine Elizabeth II, 61 ans, était poursuivi par l’Américaine de 38 ans, une ancienne victime du multimillionnaire américain Jeffrey Epstein, pour des abus sexuels quand elle avait 17 ans, des faits qu’il a toujours contestés.

"Virginia Giuffre et le prince Andrew sont parvenus à un accord à l’amiable", peut-on lire dans une lettre versée par l’avocat de Mme Giuffre au nom des deux parties, qui précisent leur intention de mettre fin à l’affaire dans les 30 jours.

Les termes financiers exacts de l’accord n’ont pas été dévoilés, mais selon le document judiciaire, le duc d’York "a l’intention de faire un don important à l’organisation de Virginia Giuffre qui soutient les droits des victimes" d’agressions sexuelles.

Virginia Giuffre, qui vit désormais en Australie, a fondé l’organisation "Speak Out, Act, Reclaim" l’année dernière.

"Le prince Andrew n’a jamais eu l’intention de dénigrer Mme Giuffre, et il reconnaît qu’elle a souffert à la fois en tant que victime établie d’abus et à la suite d’attaques publiques injustes", est-il écrit dans le document.

Selon les avocats, le prince Andrew "regrette ses liens avec Epstein et salue le courage de Mme Giuffre et des autres victimes qui ont pris la parole pour se défendre". Dans cette note d’une page, il n’est jamais fait mention des accusations de l’Américaine contre le prince Andrew, ni des dénégations de ce dernier.

L’affaire était devenue de plus en plus embarrassante pour la famille royale britannique. Le prince Andrew s’était retiré de la vie publique depuis une interview calamiteuse à la BBC en 2019 dans laquelle il tentait de se défendre. Au début de l’année, après avoir échoué à faire annuler la procédure, il a été déchu de ses titres militaires et parrainages d’association par la reine Elizabeth II.

Fin janvier, le prince Andrew semblait s’être résolu à un procès au civil à New York, qui aurait eu un retentissement énorme pour la couronne. Il avait lui-même demandé ce procès.

Virginia Giuffre accusait le prince d’agressions sexuelles à Londres, New York et aux îles Vierges américaines, dans les résidences du couple formé par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, quand elle avait 17 ans.