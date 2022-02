La vraie famille, Great Freedom, Uncharted, etc.: les 8 sorties cinéma de ce mercredi 16 février

Un goûter du troisième âge, une adoption, une prison et même un hamster maléfique: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 16 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. juste de les lire.

1 La vraie famille

Drame de Fabien Gorgeart. Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem et Félix Moati. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Un jour, Simon va devoir quitter sa famille d’accueil. Tout le monde le sait, ses deux frères, sa maman et son papa d’adoption. Pourtant, quand ce jour arrive, c’est une onde de choc qui traverse la famille.

Ce qu’on en pense

Une tranche de vie réaliste et émouvante, nourrie par l’expérience du réalisateur.

La critique complète

2 La place d’une autre

Drame d’Aurélia Georges. Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma et Maud Wyler. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Une histoire d’usurpation d’identité dans la France du début du XXe siècle.

Ce qu’on en pense

Un film d’époque intrigant, bien que très "classique" dans sa réalisation, porté par un trio d’actrices convaincant.

La critique complète

L’interview de Lyna Khoudri

3 Maison de retraite

Comédie de Thomas Gilou. Avec Kev Adams, Gérard Depardieu et Daniel Prévost.

Ce que ça raconte

Milann, trente ans, n’aime pas les vieux. Mais il va devoir se faire à leur compagnie quand un juge lui impose des travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite.

Ce qu’on en pense

Une comédie avec Kev Adams: même pas drôle, prévisible et sans profondeur.

La critique complète

4 Great Freedom

Drame de Sebastian Meise. Avec Franz Rogowski, Georg Friedrich. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Dans l’Allemagne d’après-guerre, Hans est emprisonné à plusieurs reprises en vertu du paragraphe 175, qui criminalise l’homosexualité.

Ce qu’on en pense

Un plaidoyer sans détour pour une liberté inconditionnelle et qui nous rappelle les injustices d’une époque pas si lointaine. Poignant.

La critique complète

5 Uncharted

Film d’aventure de Ruben Fleischer. Avec Tom Holland et Mark Walhberg. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Un jeune homme est recruté par un chasseur de trésors pour récupérer une fortune perdue depuis 500 ans.

Ce qu’on en pense

Une adaptation de jeu vidéo sans surprise, déjà vue mais qui reste, heureusement, un tantinet divertissante.

La critique complète

6 Hopper et le hamster des ténèbres

Film d’animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet. Durée: 1 h 31.

Ce que ça raconte

Le fils du roi de Plumebarbe rêve d’aventure. Malheureusement, il n’est pas tout à fait taillé comme un Indiana Jones.

Ce qu’on en pense

Un sympathique film d’animation familial qui prône le respect de la différence et joue avec les codes du film d’aventures.

La critique complète

7 Belle

Film d’animation de Mamoru Hosoda. Avec la voix française de Louane. Durée: 2 h 02.

Ce que ça raconte

Dans la communauté virtuelle "U", la timide ado qu’est Suzu devient "Belle", une star de la chanson. Sa rencontre avec "La Bête", un utilisateur mystérieux, va titiller sa curiosité…

Ce qu’on en pense

Mamoru Hosoda (Miraï) revisite La Belle et la Bête dans un conte animé pop 2.0. Visuellement impressionnant.

La critique complète

8 After Blue (Paradis salé)

Science-fiction de Bertrand Mandico. Avec Vimala Pons. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Sur une planète sauvage colonisée par des femmes, la jeune Roxy et sa mère Zora traquent une meurtrière nommée Kate Bush…

Ce qu’on en pense

Après Les garçons sauvages, Bertrand Mandico poursuit ses expérimentations expressionnistes queer. Un OFNI (objet filmique non identifié) crépusculaire, coloré, gluant… et singulier.