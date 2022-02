Un Maître tailleur de renom pour former les vignerons liégeois: "Comme les grands vignobles européens" (vidéo)

Un Maître tailleur bordelais est venu former les vignerons liégeois pour perfectionner leur technique de la taille.

Sur les hauteurs de Flémalle, le groupe de vignerons liégeois est attentif. Maître tailleur bordelais, Julien Musset pose sa main sur le pied de la vigne et remonte son bras le long des branches. " Vous devez suivre le flux de sève ", explique le formateur avant de couper l’une des ramifications.

Des formations de ce genre, Julien Musset en a donné dans les plus grandes caves viticoles du monde. C’est à l’invitation du Centre provincial de formation en Agriculture et Ruralité (CPFAR) qu’il est venu prodiguer ses conseils aux vignerons de la province de Liège. "Au même titre que les grands vignobles européens, nous accueillons les mêmes formateurs, précise Maxime Cromps, le coordinateur. Le but est d’apprendre à nos vignerons: le flux de sève, le respect de la plante, comment mieux développer ses techniques, etc. Celles-ci évoluent toujours et il est possible de les perfectionner tout au long de sa vie."

Un geste important

Bien avant les vendanges, la taille des pieds de vigne est un moment crucial pour les vignerons. "C’est en effet un geste important, car quand on coupe la vigne, on va en fait supprimer 90% de la masse de bois du pied de la vigne, ajoute Julien Musset. On va réaliser des plaies, sur le pied, et en fonction de comment celles-ci sont réalisées, elles peuvent être mutilantes pour le pied de vigne et donc mettre en péril la santé et la pérennité de celui-ci. La taille va nous permettre de gérer la production future. "

En Wallonie, beaucoup de vignobles sont encore très jeunes, la venue d’un Maître tailleur est donc une aubaine pour ces jeunes vignerons liégeois qui poursuivent leur apprentissage. " Même si j’utilisais déjà cette méthode, confirme Marc Monfort du vignoble d’Occarius à Ocquier. Je suis surtout venu aujourd’hui pour me conforter dans l’idée de ce que je faisais, voir si je le faisais bien ou pas. S’il fallait à chaque fois se déplacer à l’étranger pour découvrir ce genre de chose, cela nous coûterait un petit peu cher. "

Et alors que les vignobles wallons ne cessent de prendre de l’ampleur année après année, ce genre de formation n’existait pas jusqu’il y a peu chez nous. "On est dans un secteur qui est en train de se professionnaliser, termine Maxime Cromps. Cela va donc de soi qu’ils ont besoin de se former et d’avoir le soutien de personnel formé. La viticulture est un travail saisonnier, pour lequel, il y a besoin, à cette période-ci de l’année, de main-d’œuvre pour lequel nous sommes en manque pour l’instant. C’est pourquoi nous avons commencé à développer des panels de formation qui vont permettre de répondre à ce besoin du secteur."

