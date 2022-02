Un rassemblement à l’UCLouvain pour dire stop aux agressions sexistes et au harcèlement

Une septantaine de personnes ont participé mardi sur la place Montesquieu, à Louvain-la-Neuve, à un rassemblement pour dire stop aux agressions sexistes au sein de l’UCLouvain.

La manifestation, à laquelle ont participé des étudiantes et étudiants mais aussi quelques membres du personnel académique, était organisée par le Collectif 8 mars de Louvain-la-Neuve, le collectif des Femmes, le Corps scientifique (Corsci) de l’UCLouvain, la CSC Brabant wallon et le Comac. L’initiative fait suite à la carte blanche publiée par des professeurs et des chercheurs qui ont pointé le sexisme ordinaire au sein des universités.

D’après le Collectif des femmes, depuis la fin du mois de mars 2021, plus de 200 étudiantes ont témoigné à propos d’agressions sexuelles et de viols sur le campus de Louvain-la-Neuve. Les protestataires mettent en évidence que peu de femmes entreprennent des démarches pour déposer plainte et lorsque c’est le cas, trop peu de plaintes aboutissent. Cela montre que les victimes de violence ne sont pas suffisamment accompagnées, et que leurs plaintes ne sont pas suffisamment reconnues. Pour les collectifs participants, la campagne et la plateforme "Together" réalisées par l’UCLouvain n’est pas suffisante: il faut davantage d’actions concrètes, et des investissements à hauteur des enjeux.

"Les choses doivent changer et elles peuvent changer si on s’en donne les moyens. Nous exhortons donc l’Université à passer des paroles aux actes. Il faut tout d’abord qu’une politique de tolérance zéro contre tout type de discrimination soit instaurée. Tout comportement harcelant doit être immédiatement sanctionné par un règlement strict et des procédures rapides et sans ambages", ont indiqué sur place les représentants du Corsci.

Tania Van Hemelryck, conseillère du recteur de l’UCLouvain pour la politique du genre, était présente pour entendre les messages portés par les protestataires. Elle rappelle que l’Université a une politique claire de soutien aux victimes, sur ces questions sociétales. La plateforme Together permet aux victimes mais aussi aux témoins de rapporter des comportements problématiques et toute plainte fait l’objet d’une instruction menée en conformité avec la législation et les règlements de l’Université.

Les organisateurs du rassemblement de mardi, eux, exigent que les plaintes soient gérées par un comité externe à l’Université. C’est aussi dans ce sens qu’est allé le professeur Jean-Pascal Van Ypersele, qui a pris la parole en fin de rassemblement.

"Je soutiens la proposition qui consiste à demander que le pouvoir politique crée une instance commune à toutes les universités francophones, une instance super universitaire qui soit réellement indépendante des universités et de leur ‘petit monde’. Il faut que les victimes puissent être entendues et protégées dans leur intégrité mentale et physique, et en ce qui concerne leurs études ou leur carrière", a affirmé Jean-Pascal Van Ypersele.