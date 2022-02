Saint-Josse dit "non!" à l’augmentation des tarifs de stationnement: "Une guerre contre les automobilistes les plus pauvres"

La Commune de Saint-Josse annonce qu’elle s’oppose à l’augmentation des tarifs de stationnement. "Si la seule vision politique retenue est de frapper au porte-monnaie, c’est non!"

La Commune de Saint-Josse annonce ce 15 février qu’elle s’oppose à l’augmentation des tarifs de stationnement. Pour rappel, ceux-ci ont été annoncés en hausse. Il est dans l’intention de la Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt d’augmenter les prix horaires, les cartes riverain et les redevances forfaitaires.

À ce sujet, le Collège communal tennoodois a acté la remise d’un avis défavorable au projet de modifier l’arrêté régional relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation. Les communes sont en effet appelées à remettre leur avis sur le dossier.

"On a l’impression que c’est une guerre contre les automobilistes et en particulier les plus pauvres", plaide le Bourgmestre Emir Kir. "Nous vivons une crise sans précédent où tout augmente et on veut encore faire porter un poids supplémentaire aux Bruxellois!" Et de lister des solutions glissées à la Région "avec une fin de non-recevoir: parking de délestage de 500 places au Stade Georges Petre, rénovation du parking Scailquin…"

"Ces augmentations tarifaires qui n’ont qu’une seule finalité: décourager les déplacements intrarégionaux des Bruxellois dont le pouvoir d’achat est déjà fort impacté par la crise", regrette pour sa part L’Échevin Philippe Boïketé, en charge du Stationnement et des Parkings.

"Si la seule vision politique retenue est de frapper au porte-monnaie quand une immense partie de la population perd progressivement pied, notre réponse est non!", conclut Kir.