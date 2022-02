Poutine: "Voulons-nous d’une guerre? Bien sûr que non"

Le conflit à la frontière ukrainienne est au centre des préoccupations des dirigeants du monde. Le président russe tente de rassurer.

Le président russe Vladimir Poutine a assuré ne pas vouloir d’une guerre autour de l’Ukraine, après des semaines de tensions nourries par un déploiement massif de troupes russes.

"Voulons-nous (d’une guerre) ou pas? Bien sûr que non. C’est pour cela qu’on a avancé nos propositions pour un processus de négociations", a-t-il dit, lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le président russe a également dit vouloir "continuer le travail en commun" avec l’Occident sur la sécurité européenne pour désamorcer la crise autour de l’Ukraine.

"Nous sommes prêts à continuer le travail en commun. Nous sommes prêts à aller sur le chemin de la négociation", a-t-il dit, lors d’une conférence de presse avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

Le chancelier allemand a pour sa part annoncé que le retrait de troupes russes massées à la frontière ukrainienne constitue un "bon signe".

"Le fait que nous entendions maintenant que certaines troupes sont retirées est en tout cas un bon signe. Nous espérons qu’il y aura encore des suites", a-t-il déclaré à Moscou. Lors de la conférence de presse commune avec Poutine, le dirigeant allemand, convaincu que les efforts diplomatiques pour éviter un conflit sont "loin d’être épuisés".

La sécurité durable en Europe n’est "possible qu’avec la Russie" et ne peut être obtenue contre elle, a estimé Olaf Scholz, assurant que l’état actuel des tensions autour de l’Ukraine n’est "pas désespéré".

"Il est clair pour tous les Européens qu’une sécurité durable ne peut être obtenue contre la Russie, mais (est) possible uniquement avec la Russie", a affirmé Olaf Scholz. "Il devrait donc être possible de trouver une solution", a-il ajouté car "aussi difficile et grave que puisse paraître la situation actuelle", elle n’est, selon lui, "pas désespérée".