Alice on the Roof au Théâtre Royal de Mons pour soutenir les femmes victimes de violence conjugale

Elle s’y rendra le 8 mars prochain à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, qui se déroulera le 8 mars prochain, le cercle d’affaires les Dames de la réunion et la chanteuse belge, Alice on the Roof, se mobiliseront au profit de l’asbl l’Espoir au Théâtre Royal de Mons. La rencontre avec l’artiste, prévue dès 16h00 dans l’intimiste salle des Redoutes, a pour principal objectif la récolte de fonds à destination de la Maison Maternelle l’Espoir, lieu d’accueil montois pour les femmes victimes de violence conjugale, et leurs enfants.

Ce moment de partage et de solidarité est proposé afin de joindre l’utile à l’agréable, en lien avec le monde culturel et l’univers coloré d’Alice on the Roof. Originaire de Mons et de notoriété nationale, la chanteuse échangera, dans un cadre convivial autour d’un walking dinner, sur ses réalités de femme et d’artiste.

Mené par les Dames de la réunion, cercle féminin d’affaires et de développement, l’évènement entend réunir des dames inspirantes et engagées. Il reste ouvert à chaque femme, membre ou non, seule ou accompagnée d’une amie, sœur, mère, collègue.

"Nous désirons mettre toutes les femmes à l’honneur, dans la richesse de leur diversité, pour célébrer celles qui osent, qui partagent et qui révèlent leur authenticité. Quel bonheur de pouvoir compter sur le soutien d’Alice on the Roof qui incarne parfaitement nos valeurs et le cœur généreux des Dames" se réjouit Kathy Host, directrice du cercle féminin.

Pour pouvoir assister à cette mobilisation, une inscription au préalable devra être faite via le lien: https://lesdamesdelareunion.myodoo.com/event/journee-des-droits-de-la-femme-rencontre-avec-alice-on-the-roof-au-profit-de-la-maison-maternelle-l-espoir-2022-03-08-12/register#scrollTop=0. La rencontre avec l’artiste et les membres de l’asbl l’Espoir se déroulera de 16 à 19 h 30.