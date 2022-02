Un pack ou des abonnements séparés: quelle est la formule la moins chère?

Le pack de Proximus, Orange et consorts rassemble sur une seule facture les services télécoms souscrits auprès d’un seul et même opérateur. Paolese – stock.adobe.com

Le pack télécoms tout en un n’est pas toujours l’abonnement le plus économique en Belgique, insiste l’IBPT, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Qu’il soit souscrit chez Proximus, Orange ou encore VOO, le pack qui rassemble absolument tous vos abonnements télécoms sur une seule facture n’est pas nécessairement la solution la plus économique, souligne l’IBPT dans sa dernière étude comparative.

Dans certaines situations, scinder les services fixes (Internet, TV, ligne fixe) et les services mobiles (cartes SIM) entre deux opérateurs permettrait de faire "des économies substantielles", dixit l’Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Sur papier, le pack est censé vous faciliter la vie en réunissant jusqu’à quatre services télécoms (Internet, TV, fixe, mobile) sur une même facture. Pour vous inciter à adopter ces formules tout en un, les opérateurs injectent des bonus et des tarifs dégressifs, notamment pour les cartes SIM supplémentaires.

Des petites économies en vue

Malgré ces gestes, le pack auprès d’un même opérateur est parfois plus cher et/ou assorti de conditions moins intéressantes que les abonnements séparés, services fixes chez l’un, services mobiles chez l’autre.

La différence n’est pas énorme, mais elle existe dans certaines configurations précises, comme le démontrent les trois exemples ci-dessous.

Exemple d’un pack Proximus

Le pack Proximus Flex Internet + TV de base coûte 59,99€ par mois. En greffant une carte SIM (appels illimités, 5 GB de data), le pack Internet + TV + mobile grimpe à 74,99€ par mois. Dans ces conditions, l’abonnement mobile ajoute 15€ par mois.

Contre 13€ par mois, Youfone marie appels et illimités et 5 GB de data. Soit les mêmes conditions que la carte SIM du pack Proximus, pour 2€ de moins par mois, 24€ de moins par an. l est carrément possible d’obtenir mieux en souscrivant l’abonnement mobile ailleurs. Contre 15€ par mois, Mobile Vikings et Youfone proposent les appels illimités et 10 GB de data, soit le double de 3G/4G.

Proximus reprend la main dès l’ajout d’une deuxième carte SIM dans le pack, facturée 9€ par mois.

Exemple d’un pack Orange

Le pack Home Internet & TV standard coûte 58€ par mois. En ajoutant une carte SIM (appels illimités, 10 GB de data), le pack Love Mobile + Internet + TV monte à 68€ par mois. Soit 10€ de plus.

Pour la première carte SIM, il n’est pas opportun de s’abonner ailleurs. La donne change à partir de la deuxième et des suivantes, facturées 16€ par mois dans le pack Orange. Youfone et Mobile Vikings proposent les mêmes conditions (appels illimités, 10 GB de data) contre 15€ par mois. Soit une économie de 1€ par mois, 12€ par pan par carte SIM.

Exemple d’un pack VOO

Le pack Duo Relax Net TV est commercialisé à 59€ par mois. Avec une carte SIM (appels illimités, 15 GB de data), le pack Trio Relax Net TV Mobile voit l’addition monter à 74€ par mois. Soit 15€ de plus.

Comme dans le cas d’Orange, il n’est pas utile de s’abonner ailleurs pour la première carte SIM. C’est la situation inverse pour la deuxième carte SIM et les suivantes. Dans le pack, VOO demande 14€ à partir du deuxième abonnement mobile (appels illimités, 5 GB de data). Il est plus intéressant de le souscrire chez Youfone par exemple, à 13€ par mois pour les mêmes prestations.