Le Piconrue conserve des trésors, explique son directeur-conservateur Sébastien Pierre.

Parmi ceux-ci, cette étole très fine de 2 m de long et un manipule qui datent de 1340 à 1360 et sur lesquelles sont tissés des bêtes imaginaires et du gibier de l’époque. Le rouge d’origine est devenu brun, mais le bleu est resté identique. Originaires de Clervaux, elles ont transité par l’église Saint-Donat à Arlon.

Faute de documentation, ces trésors ne sont pas encore classés.