Le débrief du jour: Réforme du marché du travail | Incendie mortel | L’État belge attaqué en justice

Un accord est tombé sur la réforme du marché du travail, l’État belge attaqué en justice dans l’affaire de la fusillade de Liège, une alerte à la pluie et un tragique incendie à Charleroi: voici ce qui a fait, entre autres, l’actualité ce mardi 15 février 2022.

1. Accord la nuit passée sur la réforme du marché du travail

Le Comité ministériel restreint réunissant le Premier ministre et les Vice-premiers du gouvernement fédéral a trouvé un accord, durant la nuit de lundi à mardi, sur une réforme du marché du travail. Il est notamment question de la semaine de 4 jours. Suite à cette annonce, les critiques du PTB et de la NV-A ne se sont pas fait attendre...

2. Fusillade de la place Saint-Lambert: l’État belge attaqué en justice

À Liège, les familles des victimes de la fusillade de la place Saint-Lambert estiment que l’État belge a commis de multiples fautes, pointant du doigt une libération conditionnelle anticipée de Nordine Amrani, ainsi que l’absence du suivi des conditions de celle-ci.

3. Une dame perd la vie dans un incendie à Charleroi

Le 3e étage d’une habitation a violemment pris feu ce mardi: une personne a malheureusement perdu la vie dans l’incendie.

4. Météo: alerte à la pluie sur 3 provinces wallonnes

Le temps sera généralement sec ce mardi avec des éclaircies, avant l’arrivée d’une zone de pluie par l’ouest en cours d’après-midi et en soirée. L’IRM annonce par ailleurs une alerte jaune en raison des fortes précipitations attendues. Celle-ci sera en vigueur sur les provinces de Liège, Luxembourg et Namur à partir de 16h et jusqu’à la nuit de mercredi à jeudi.

5. La Russie rappelle certaines de ses forces de la frontière ukrainienne

La Russie a ordonné ce mardi le retour dans leurs garnisons d’unités déployées près de la frontière ukrainienne, un premier signe de détente, leur présence laissant craindre depuis des semaines une invasion, sur fond de tensions russo-occidentales.

