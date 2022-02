Dès le congé de carnaval au rond-point Montgomery: une bande en moins, une piste cyclable en plus

Le rond-point Montgomery, point noir cycliste et carrefour accidentogène pour les automobilistes, va être amputé d’une bande de circulation. Des aménagements cyclables seront implantés.

Bruxelles Mobilité annonce une modification du rond-point Montgomery. Celle-ci vise à rendre ce point noir accidentogène plus cyclable. Ces travaux sont programmés durant le congé de carnaval. Il s’agira d’un test.

Le rond-point Montgomery, à Woluwe-Saint-Pierre, compte actuellement 4 bandes de circulation automobile, mais aussi des voies latérales dotées d’une bande de circulation une autre de stationnement. Cela en fait un secteur suicidaire ou presque pour les deux-roues. "Le rond-point Montgomery est un passage obligé mais difficile pour les cyclistes et un lieu de concentration d’accidents pour tous les usagers", concède Bruxelles Mobilité.

La bande côté fontaine supprimée

Aussi le congé de carnaval est-il l’occasion pour l’administration régionale d’y tester un aménagement alternatif. D’une part, "la piste cyclable sur la voie latérale du rond-point sera prolongée afin que les cyclistes puissent faire le tour de la place entière sur une piste cyclable à double sens", explique Bruxelles Mobilité. "Sur le rond-point lui-même, la bande de circulation intérieure, côté fontaine, est supprimée. Une bande suggérée (celle avec les vélos peint au sol, NDLR) est ajoutée en bande extérieure". De quoi permettre aux cyclistes aguerris de traverser rapidement le rond-point.

Voici ce que prévoit Bruxelles Mobilité au rond-point Montgomery. Bruxelles Mobilité

Bruxelles Mobilité précise bien que "cet aménagement constitue un test de flux dans le cadre du réaménagement complet du rond-point, dont la demande de permis d’urbanisme devrait être introduite par la Région d’ici la fin de l’année 2022".

Des déviations

Très concrètement, les travaux seront réalisés durant les congés, du vendredi 25 février à 20h jusqu’au mercredi 1er mars à 6h. Le square Montgomery sera alors fermé. Seuls les trams y circuleront. Les trottoirs resteront accessibles.

Pour les autres moyens de transport, des déviations sont prévues. Le transit pourra passer via les tunnels Tervueren et Montgomery. En local, des déviations seront mises en place direction centre (av. Gribaumont, av. du Roi Chevalier, av. Heydenberg, av. de Mai, av. des Cerisiers, av. de Roodebeek, rue de Linthout, rue des Tongres, av. de Tervueren) et en sortie de ville (av. de l’Armée, rue de l’Escadron, rue Baron de Castro, av. des Volontaires, av. Général de Longueville, av. Vandendriessche, square Léopold II).