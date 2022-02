Plus que 54 jours avant le premier tour de l’élection présidentielle française et le président sortant tarde toujours à mettre fin au faux suspense et officialiser sa candidature. On a imaginé ce qu’il pourrait se dire avec son épouse Brigitte. Totalement fictif, et un brin corrosif.

+ Cliquez sur https://www.lavenir.net/extra/d/whatsApp-macron/