Dubaï: Elise Mertens s’incline d’entrée face à Jil Teichmann

Une lourde défaite pour la Belge

Plutôt en forme ces dernières semaines avec un huitième de finale à l’Australian Open et un quart de finale à Saint-Pétersbourg, Elise Mertens n’a jamais vraiment réussi à rentrer dans son match ce mardi au premier tour du tournoi de Dubaï.

S’inclinant lourdement 6-2 dans le premier set, la numéro 1 belge a commis trop d’erreurs que pour inquiéter la Suissesse Jil Teichmann.

Plus solide dans les échanges et plus efficace dans les moments décisifs que notre compatriote, la 35e mondiale a converti cinq de ses six balles de break.

Pour aucune sur quatre du côté de la Belge.C’est fort logiquement que la 22e mondiale s’est finalement inclinée 6-2, 6-4 en 1h24 de jeu.