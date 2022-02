Meurtre d'Yvon Gehin à Jurbise: Le "travail de fourmis" des enquêteurs a permis l'arrestation de Mélissa Beth

Les médecins légistes ont relevé 59 plaies sur le corps de la victime.

La juge d'instruction et les policiers chargés d'enquêter sur la mort d'Yvon Ghenin, tué chez lui le 22 mars 2020 à Jurbise, sont venus présenter leurs travaux devant la cour d'assises du Hainaut, lundi après-midi. La juge d'instruction a comparé le travail des enquêteurs à "un véritable travail de fourmis", sans lequel Mélissa Beth serait peut-être passée entre les mailles du filet. Le premier devoir des enquêteurs a été de déterminer l'heure du crime. Le 22 mars, l'infirmière à domicile est passée chez Yvon et est repartie peu après 14 heures. Les policiers ont également découvert que la victime n'avait pas touché à son repas, ni pris ses médicaments du soir. Or, il avait l'habitude de dîner vers 17 heures. Le repas se trouvait encore dans le four à micro-ondes. Ceci a permis de déterminer que le crime a eu lieu le 22, entre 14 et 17 heures.

Afin de trouver un suspect, les enquêteurs ont ensuite mené une enquête de voisinage. Le petit-fils de la victime ainsi que la femme de ménage ont été auditionnés en tant que suspects mais rapidement blanchi.

Le petit-fils de la victime a signalé qu'il avait croisé son ancienne petite amie au volant de sa voiture, dans la rue, lors de la matinée du 22. Or, cette jeune femme savait qu'Yvon détenait de l'argent chez lui.

Les policiers ont alors décidé d'exploiter les 19 caméras de surveillance de la rue. Sur trois d'entre elles, ils ont noté la présence d'une Honda Civic noire, décrite par le petit-fils de la victime comme la voiture de son ex-petite amie. Celle-ci est passée devant chez la victime, entre 11h30 et 11h36, le 22 mars.

La voiture est de retour à 14h53 et se stationne devant un centre de loisirs à 15h06. Une trentaine de minutes plus tard, le suspect sort de l'auto et passe devant la caméra de la maison voisine à 15h40. La personne habillée chaudement en noir, portant des lunettes de soleil et une casquette, repasse à 16h18 et la Honda repart à 16h20. Ce qui colle à la ligne du temps.

Bien qu'ils n'aient pas pu identifier le suspect, les policiers décident d'interpeller Mélissa Beth, aspirante policière au sein de l'académie de Jurbise. Ils découvrent qu'elle est endettée et qu'elle doit rembourser une somme de 4.000 euros pour le 25 mars. Des traces de sang sont aussi retrouvées dans sa voiture et sur ses vêtements.

Mélissa Beth a raconté aux enquêteurs qu'elle était entrée dans la maison où elle avait découvert le corps. Elle avait ensuite pris la fuite après avoir entendu du bruit à l'étage mais n'a pas pensé à appeler la police.

Plus tard, elle avouera avoir "pété les plombs" en raison de ses problèmes sentimentaux et financiers. Elle affirmera avoir agis en réponse à une attaque, ce qui semble étrange car la victime avait des problèmes de mobilité depuis un accident cardio-vasculaire en 2005.

Elle avouera avoir porté un premier coup, puis avoir coupé le cordon du téléphone pour que la télévigilance ne soit pas alertée. Elle a ensuite maquillé la scène de crime en vol puis s'est acharnée sur la victime, lui portant une cinquantaine de coups de couteau. Le juge d'instruction a été interpellé par l'acharnement, la violence manifestée par l'auteure, et le faible nombre de plaies de défense relevées sur le corps de la victime. Il a aussi été interpellé par la froideur de Mélissa Beth lors de sa première audition.

Mélissa Beth est accusée d'une tentative de vol, qu'elle conteste, avec circonstance aggravante de meurtre. Pour les enquêteurs, la tentative de vol est manifeste, car elle s'est garée loin, s'est travestie malgré la météo clémente, et a emporté un couteau.

La cour d'assises du Hainaut a auditionné, lundi, les médecins légistes qui ont autopsié le corps d'Yvon Ghenin, l'octogénaire tué chez lui à Jurbise, le 20 mars 2020. Selon les docteurs en médecine, la mort a dû être rapide et douloureuse. La cour a aussi auditionné les experts en santé mentale. Mélissa Beth, l'accusée, ne souffre d'aucun trouble et est responsable de ses actes. Les docteurs Dewaele et Schmidt ont procédé à l'autopsie et ont relevé 59 plaies sur le corps de la victime, concentrées en zone thoracique. Il y avait aussi des plaies à l'abdomen et dans le dos. "Nous avons aussi relevé des plaies de défense, notamment une plaie importante au poignet gauche. La victime a probablement placé son bras devant son visage pour se protéger", a déclaré un médecin.

Une plaie a aussi été relevée dans la zone palmaire de la main droite, comme si la victime avait tenté de se saisir du couteau que portait son agresseur.

Selon les légistes, l'auteur a porté des coups violents qui ont transpercé la cage thoracique, brisant quelques côtes, sectionnant l'artère pulmonaire et entrant dans divers organes vitaux, le coeur, le foie, les poumons.

Le docteur Dewaele a participé à la reconstitution et il n'a pas eu d'explication de l'accusée, Mélissa Beth, au sujet des coups portés dans le dos. Par contre, il déclare que le fait d'avoir retrouvé peu de sang sur le sol s'explique par la couche de vêtements que portait la victime et par les hémorragies. Le sang s'est d'abord infiltré dans les cavités thoraciques avant de sortir du corps. Le sang n'a pas giclé comme c'est le cas en cas de section de la carotide.

Mélissa Beth, 29 ans, est accusée d'une tentative de vol avec circonstance aggravante de meurtre. Elle conteste la tentative de vol. Par contre, elle reconnaît avoir porté des coups de couteau au grand-père de son ex-petit-copain, avec lequel elle avait rompu deux ans plus tôt, avant d'officialiser son homosexualité. Au moment des faits, elle avait des soucis financiers et sentimentaux.

Selon les experts en santé mentale, celle qui était aspirante policière au sein de l'académie de police de Jurbise était responsable de ses actes au moment des faits. Lors du premier examen, elle a évoqué une situation familiale compliquée, des échecs scolaires avant son entrée à la police. Sa vie sentimentale était aussi problématique. Enfin, elle dépensait plus qu'elle ne gagnait, cumulant rapidement les dettes.

"Il y a eu des troubles d'adaptation, liés à son parcours de vie, sans aucun trouble psychiatrique caractérisé", a déclaré un expert qui n'a relevé aucun trouble de personnalité chez l'accusée. Les tests ont révélé un caractère défensif, "ce qui ne veut pas dire qu'elle tente de dissimuler des choses".

L'accusée a aussi des idées bien ancrées, en lien avec une personnalité qui peut de montrer très affirmée tout en doutant de soi-même, "ce qui peut cacher certaines fragilités". Les relations peuvent aussi être exagérées face à certains problèmes, de la colère et de la rancune peuvent émerger.

Si des fragilités ont été relevées chez l'accusée, aucun trouble d'ordre mental n'a été mis en évidence lors des examens. "Quand je lui ai signalé qu'un policier devait pouvoir se contrôler, elle m'a répondu qu'elle s'était sentie seule alors que dans son travail, elle était encadrée", a déclaré le psychiatre qui note un problème de gestion des émotions.

Enfin, le nombre de coups de couteau (59) interpelle Me Discepoli, avocat de la défense. Pour les experts, de déchaînement a pu s'arrêter par épuisement ou par l'immobilisation de la victime. "Elle dit avoir fait une crise d'angoisse, juste après les faits", a déclaré un expert.

Mardi, la cour auditionnera les témoins des faits et de moralité.