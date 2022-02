Le papa brouille la 3G/4G de sa commune pour punir ses ados

Pour priver ses enfants de réseaux sociaux la nuit, le père perturbait sans le savoir la réception mobile de sa commune et de la commune voisine en France.

Le brouilleur radioélectrique est un appareil illégal à la puissance insoupçonnée, comme le rappelle une incroyable anecdote racontée en France par l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR). Facile à se procurer en ligne, ce boîtier est susceptible de sérieusement perturber la réception des ondes 3G/4G, des signaux GPS, du signal Wi-Fi, etc.

À l’origine de cette enquête insolite: la plainte d’un opérateur, victime d’un brouillage régulier de ses services mobiles (appels, 3G/4G) sur la commune de Messanges, dans les Landes. À l’époque, les perturbations semblent se répéter uniquement les jours de la semaine, entre minuit et 3 heures du matin. Jamais avant, jamais après.

Enquête nocturne

Pour en avoir le cœur net, le Service régional de Toulouse de l’ANFR dépêche alors sur place un véhicule-laboratoire doté d’un radiogoniomètre, un récepteur permettant de déterminer l’angle et la direction d’un signal radioélectrique.

Dès minuit passé, le graphique de l’analyseur de spectre s’affole et révèle l’usage d’un brouilleur radioélectrique. Où exactement? L’enquêteur suit la piste à l’aide de son appareillage, pour aboutir "devant une maison, dans une commune voisine proche du littoral", détaille l’ANFR. "A 1 h 30 du matin, la source du signal était identifiée, et incontestable…"

Ce moment précis du relevé a démontré l’usage d’un brouilleur radioélectrique. ANFR

Le lendemain, l’explication tombe de la bouche du père de famille de cette habitation. "[…] le brouilleur avait été installé par le père de famille pour interdire à ses ados d’accéder à internet avec leur smartphone au lieu de s’endormir! Ses enfants étaient en effet devenus accros aux réseaux sociaux et autres applications, en particulier depuis le confinement imposé en raison de l’épidémie de Covid-19. Après avoir consulté des forums sur internet, le père avait jugé qu’un brouilleur était la meilleure solution pour mettre fin à ces excès!"

Deux communes touchées

Le hic, et de taille, c’est que ce brouilleur illégal "perturbait fortement toute la téléphonie et l’internet mobile de la zone autour de son habitation, privant non seulement ses enfants mais aussi ses voisins, les habitants de sa commune et de la commune voisine d’une bonne connexion mobile!", dixit l’Agence Nationale des Fréquences.

Voici le brouilleur saisi chez le papa qui voulait priver ses ados de réseau mobile les nuits de la semaine. ANFR

En plus de s’être acquitté d’une taxe d’intervention de 450€, le papa risque également une sanction pénale allant jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.