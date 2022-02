Ere: deux marronniers du Saulchoir jugés trop malades et dangereux

Le bourgmestre de Tournai a pris un arrêté qui ordonne l’abattage sans délai de deux marronniers, propriété de l’institut d’enseignement spécialisé Le Saulchoir, à la rue des Pères (Ere).

Cette mesure a notamment été motivée par le fait qu’ils présentaient un risque pour la sécurité publique. "Ces arbres pourraient tomber à tout moment sur la route, voire sur les câbles, et causer des dégâts. L’état sanitaire apparaît dégradé en raison de la présence de champignons ", épinglait une société d’élagage.

Les arbres seront abattus ce mardi

L’agent technique en chef du service des Espaces verts de la Ville de Tournai a également été appelé à examiner les deux marronniers. Son rapport ne laisse planer aucun doute quant à la nécessité d’enlever ces arbres au vu de leur dangerosité.

"Ils ne figurent pas sur la liste des arbres remarquables de Wallonie mais sont protégés par le Code de développement territorial. Ils sont visibles de partout et font plus de 1,5 m de circonférence à un mètre du sol. Ces arbres ne feront pas long feu car les étêtages et les mauvaises tailles successives ont ôté toute chance de survie à long terme. Le carpophore (NDRL: la partie visible des champignons) démontre que la pourriture s’est installée sur les troncs. "

Avertie de la décision des autorités communales, l’école spécialisée Le Saulchoir, invitée à faire valoir sa position, n’a émis aucune observation. Si les deux marronniers sont toujours debout dans le village d’Ere, leur sort sera scellé ce mardi.

Contacté par nos soins, l’arboriste grimpeur en charge des travaux a en effet indiqué que leur abattage sera effectué ce 15 février.