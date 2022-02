Red Flames: Tessa Wullaert blessée et absente contre la Slovaquie en ouverture de la Pinatar Cup

Tessa Wullaert ne jouera pas le premier match des Red Flames mercredi à la Pinatar Cup.

La capitaine et attaquante de l’équipe nationale féminine belge de football s’est blessée le week-end dernier avec son club d’Anderlecht lors du match face à Zulte Waregem. Les examens médicaux effectués lundi en Espagne ont confirmé qu’elle n’est pas prête à jouer, a annoncé l’Union belge de football. Une nouvelle évaluation sera effectuée jeudi.

Le deuxième match de groupe se jouera samedi (19 février) contre le Pays de Galles ou l’Ecosse . Trois jours plus tard, le 22 février, un troisième match suivra contre une équipe de l’autre poule (Hongrie, Irlande, Pologne et Russie). La Belgique est la nation la mieux classée au ranking FIFA (20e) de ce tournoi qui réunit huit nations à San Pedro del Pinatar, près de Murcie, dans le sud de l’Espagne.

Le coach national Ives Serneels a insisté lundi que ce stage et ces trois rencontres constituaient avant tout une préparation pour les prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde programmés au Kosovo et en Albanie en avril, moins pour l’Euro de l’été prochain en Angleterre. "Je veux que tout le monde ait un sentiment de satisfaction après ce stage et que personne ne se pose plus de questions", a déclaré Serneels aux joueuses présentes.

Dans l’après-midi, Tine De Caigny, Jasina Blom et Yana Daniëls ont rejoint le groupe.