Disparition de Natacha de Crombrugghe: des images de vidéosurveillance retrouvées

La police péruvienne a découvert des images vidéo de Natacha de Crombrugghe (28 ans), la touriste belge disparue au Pérou. Les images proviennent d’une caméra de surveillance d’un hôtel où elle a séjourné.

Nouvel élément dans la disparition de Natacha de Crombrugghe au Pérou: des images vidéo retrouvées par la police péruvienne, relate HLN. Les images confirment que la femme est arrivée seule à Cabanaconde le 23 janvier. Un jour plus tard, elle est partie pour un trek de cinq jours.

Les images d’une caméra de surveillance de l’hôtel montrent que Natacha s’est enregistrée à l’hôtel Pachamama à 15h20 le 23 janvier. Cependant, le propriétaire de l’établissement lui a dit qu’il ne pouvait pas la recevoir car des travaux de rénovation étaient en cours. Des images vidéo montrent Natacha quittant alors l’hôtel huit minutes plus tard (15h28) pour chercher un autre endroit où passer la nuit.

Elle s’est ensuite dirigée vers un autre hôtel: Mirko’s House où elle a là aussi été refusée pour une présence de cas positifs au Covid-19 au sein de l’établissement. Le propriétaire lui aurait recommandé l’auberge La Estancia.

C’est donc dans cette auberge (La Estancia), que Natacha a obtenu une chambre. Elle s’y serait installée, pour se rendre deux heures plus tard sur la place centrale de Cabanaconde, à la recherche d’un restaurant, selon des informations de Het Laatste Nieuws.

Les recherches se poursuivent

L’ambassadeur de Belgique au Pérou, Mark Van de Vreken, est actuellement à Cabanaconde.

"Notre ambassade maintient les contacts établis avec les autorités locales, les services de police et l’équipe de recherche en montagne. Une équipe de guides professionnels poursuit activement les recherches", a ajouté la porte-parole du Service public fédéral, Marie Cherchari. Les autorités policières et judiciaires belges et péruviennes se coordonnent, tandis que le consul honoraire belge sur place "a activé son réseau" et ses "contacts avec les autres postes européens sur place".

Sans aide matérielle, Joel Quicaña et son équipe menaçaient d’abandonner les recherches. Ces dernières sont menées par plusieurs équipes et coordonnées par l’Unité de haute montagne de la police nationale et le commissariat de Cabanaconde, précise l’agence de presse péruvienne Andina.

Les parents de Natacha de Crombrugghe sont eux aussi sur place.