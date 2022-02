Matthew Irons, le chanteur de Puggy, jouera avec un ampli hutois

L’atelier de lutherie Denzo Custom et AmS Amplifiers s’associent pour créer des amplis qui ont séduit le chanteur de Puggy.

Ce qui lie Matthew Irons, le chanteur du groupe de rock Puggy, et Huy? Une guitare et un ampli. Désormais, le célèbre musicien jouera avec un ampli estampillé AmS Amplifiers et une guitare Denzo. Une histoire incroyable qui mérite d’être racontée. "J’ai commencé par démarcher le guitariste de The Voice, Giovanni Rizzuto. Au départ, il trouvait que mes guitares n’étaient pas terribles mais il ne me l’a pas dit, sourit David D’Ascenzo, le luthier, créateur de la marque Denzo Custom. Il est finalement revenu en voyant que j’avais évolué et il a fini par me prendre une guitare."

C’est lorsqu’il était coach que Matthew Irons s’est essayé sur l’instrument liégeois. Il n’aura fallu qu’une impro pour le convaincre. "Il avait demandé à prendre la guitare pour jouer et il a mis le feu il y a 4 ans. Depuis, il me suivait sur les réseaux sociaux dans l’ombre pour voir mon travail, raconte le luthier liégeois. Il y a un mois j’ai reçu un coup de fil pour me dire qu’il voulait acheter une de mes guitares. Celle en paillettes dorées, la Gold Spark. Mais je ne la destinais pas à la vente car il m’avait fallu 8 mois rien que pour les peintures. C’était un instrument qui me servait de vitrine. Je lui ai dit qu’elle n’était pas à vendre mais il souhaitait quand même venir pour tester mes instruments. Il est donc venu et m’a redemandé pour acheter cette guitare. J’ai fini par accepter. Il est alors revenu le samedi suivant, en train, trois heures trop tôt pour me prendre la guitare. Je lui ai proposé d’essayer son nouvel instrument sur différents amplificateurs dont celui que j’ai fait en collaboration avec AmS Amplifiers. Il est tombé sous le charme et m’a envoyé un message le lendemain pour m’annoncer qu’il prenait également le matériel."

Un véritable coup de pouce et coup de pub pour Benjamin Genot, le gérant et l’artisan de ces amplis hutois. Sa collaboration avec le luthier liégeois séduit ainsi les musiciens les plus aguerris tels que Matthew Irons ou Christophe Pons (guitariste de Machiavel), Lara Fabian, Tina Arena… "Je connais David depuis un certain nombre d’années et je lui avais toujours dit qu’un jour je lui ferai un ampli sur mesure pour ses clients. L’objectif était donc de faire résonner le meilleur en fonction des guitares qu’il vend. C’est un défi que je me suis lancé et aujourd’hui, on voit que c’est un pari gagnant, se réjouit-il. C’est un produit estampillé Denzo et que lui seul vend. J’ai des produits similaires dans mon atelier mais qui ne sont pas de la même gamme. C’est un projet qui me permet de gagner en visibilité, car David a une grosse clientèle et une belle reconnaissance."

S’ouvrir à l’international

Si, en Belgique, il existe seulement 4 artisans qui construisent des amplis, Huy en compte déjà deux. La concurrence est donc rude pour le patron d’AmS. Quels sont les projets pour la suite, et sa touche, qui feront en sorte qu’il puisse sortir son épingle du jeu? "Je pense que collaborer avec un luthier est une belle plus-value mais notre objectif n’est pas de multiplier les collaborations. On travaille avec Tao Guitars également qui, lui, est situé à Bruxelles. Mais on se tourne davantage vers les Design. Chaque guitare est une œuvre d’art qui s’accompagne d’un ampli qui s’accorde avec, détaille Benjamin Genot. Ce seront les deux seules collaborations que nous conserverons. L’idée pour les prochains mois est de passer à la distribution et de nous ouvrir à l’international."

Après 12 ans d’existence, le gérant hutois se sent prêt à passer dans la cour des grands. "On va d’ores et déjà être distribués dans plusieurs pays et je vais également avoir des engagements dans les prochaines semaines. J’ai également de gros artistes qui vont travailler avec moi tels que Daniel Roméo ou Michel-Yves Kochmann, le guitariste de d’Alain Souchon mais aussi le chef d’orchestre de The Voice France et Les Enfoirés." Rien que ça.

Benjamin Genot est en tout cas prêt à relever un nouveau défi et à faire résonner la vallée Mosane en dehors des frontières belges.

Des guitares uniques et vintages Architecte d’intérieur de formation, David D’Ascenzo a opéré un revirement à 360° en 2016. De vendeur de cuisine, il a décidé de vivre de sa passion, la musique, en devenant luthier en créant sa marque Denzo Custom. Il crée, restaure et répare des guitares dans son atelier situé à Liège. Sa marque de fabrique? Les guitares reliques. Au même titre que les jeans usés ou troués, il s’agit de vieillir artificiellement l’apparence d’une guitare pour lui donner le look d’un instrument ayant été joué pendant plusieurs décennies. Elles présentent ainsi des traces d’usure, des bosses et des rayures. " Je pense que je suis un des seuls à le faire car c’est un contre-pied total à l’image qu’on se fait d’un instrument, confie-t-il. J’aime les beaux bois assemblés et j’en fais également. Mais j’adore aussi les guitares des années 60, pleines de couleurs. J’ai donc fait le pari d’en recréer avec des peintures vintages et des marques d’usures." La créativité du luthier n’a pas de frontière, la customisation non plus. Il vous fera jouer sur la guitare de Jimi Hendrix si vous le souhaitez. Le prix? Entre 2 300 et 3 000€. Et il vous faudra patienter 10 mois pour pouvoir jouer avec votre nouveau bijou. "Je fais du sur-mesure pour tous les goûts et tous les niveaux. J’ai par exemple créé une guitare aussi légère que de la frigolite pour une personne qui avait des problèmes de dos, étonne le Liégeois de 45 ans. Chaque projet est important pour moi." Mais ce qui rend sans doute ces grattes uniques, c’est le luthier qui leur donne vie. Passionné et amoureux de la rencontre et du partage, David D’Ascenzo donne sans compter. Du temps, surtout.

www.denzocustom.com

Infos sur le www.amsamplifiers.com ou au 0474 60 13 70.