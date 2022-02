P4H: Momignies s’habituera vite à son terrain synthétique (photos)

Pour leur premier match de championnat sur leur nouvelle surface, les Momigniens se sont imposés face à Chimay. Virelles.

C’était le grand jour pour les Mominois qui inauguraient enfin leur terrain synthétique flambant neuf. Ils l’ont baptisé de la meilleure des manières face à Chimay/Virelles en décrochant la victoire. Un succès qui s’est dessiné au bout du temps réglementaire grâce à un penalty alors que les Frontaliers avaient pris le match en main assez rapidement. " On a dominé notre sujet en première mi-temps, estime Jean-Denis Durieux. Le marquoir affichait 2-0 après 25 minutes. Chimay est parvenu à nous surprendre et revenir dans la partie. Puis j’ai tenté le tout pour le tout et suis passé à 3 défenseurs. Ça a fonctionné puisqu’on a fini par émerger. Les trois points me semblent mérités même si on a dû aller la chercher au forceps. Le groupe a bien réagi et on voulait bien débuter sur notre nouveau terrain."

Adaptation

Une nouvelle surface qui n’a pas trop déstabilisé les joueurs mominois. " On avait fait 5-6 matches amicaux sur synthétique pendant la trêve face à des formations de P1 ou P2, explique le T1. On avait été loin d’être ridicules. On s’adapte plutôt bien à ce changement."

Du côté de Chimay, on regrette surtout l’entame de match. " On encaisse les deux premiers buts sur des conneries (sic), peste Grégory Vignas. On est ensuite mieux rentrés dans la rencontre et on a su répliquer. Pour moi, le penalty n’en est pas un car le tacle me paraît tout à fait propre, même eux l’ont reconnu. Je suis malgré tout content de notre réaction."