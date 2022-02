Clasica Jaen: Alexey Lutsenko offre à Astana son premier succès de l’année devant Wellens et Vliegen

Alexey Lutsenko a remporté la première édition de la Clasica Jaen cycliste (1.1), une course qui a emprunté des portions de route en gravier, lundi en Espagne, devant Tim Wellens et

Après 196,1 km tracés entre Baeza et Ubeda, le Kazakh s’est imposé en solitaire au terme d’un solo d’un peu moins de 25 km. Il a devancé Tim Wellens (Lotto Soudal) et Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty Gobert) et a ouvert le compteur de victoire de son équipe Astana cette saison et décroché le 30e bouquet de sa carrière.

Avec 3.100 m de dénivelé positif et près de 40 km sur un revêtement non asphalté, cette nouvelle venue au calendrier s’annonçait difficile, surtout avec un final comprenant quatre ascensions dans les soixante-cinq derniers kilomètre sur du gravier avec certains passages à 10% et une rampe finale de 2,1 km à 7,6%.

Notre compatriote Jenno Berckmoes a rejoint Igor Arrieta, Juan Diego Alba, Xabier Mikel Azparren et Chad Haga dans l’échappée initiale. Ils n’ont jamais eu beaucoup d’avance sur le peloton, qui voulait aborder les secteurs en gravier en bonne position.

Le final a été lancé très tôt. Lutsenko est passé l’offensive sur la portion de gravier la plus difficile et le peloton s’est scindé en plusieurs groupes. En tête se trouvaient notamment Wellens, Vliegen, Andreas Kron, Connor Swift, Lennard Kämna et Emanuel Buchmann. Lusenko était particulièrement fort et le groupe de tête a vu ses membres se réduire par l’arrière. Sans réelle surprise, il a ensuite filé seul. Seul Tim Wellens à réussi à l’accompagner avant de renoncer à 40 km de l’arrivée. Avec l’aide de Lennard Kämna et Connor Swift, Wellens a réussi à revenir sur le leader à 27 km de l’arrivée. Lutsenko ne s’est pas laissé décourager, moins de trois kilomètres plus loin, il repartait seul. Plus personne ne reviendra. Le groupe de chasse a vu de son côté revenir Vliegen.

Lutsenko s’est imposé à l’arrivée avec 53 secondes d’avance sur Wellens qui a lâché Vliegen dans la pente d’arrivée. Le Liégeois a terminé à 57 secondes. Steff Cras (Lotto Soudal) a franchi la ligne en 8e position à 1:54 et Kobe Goossens (Intermarché-Wanty Gobert) a pris la 12e place à 2:11.