Farid répond à votre question météo: voici les journées pour en profiter un peu lors de cette semaine agitée (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Laurène de Merbes-le-Château (Hainaut): "Salut Farid, je voudrais rendre visite à ma grand-mère qui habite à Bredene, quelle serait la meilleure journée pour s’y rendre?" Farid donne son conseil et ses prévisions du jour.

Salut Laurène: En effet, la météo s’annonce funky cette semaine avec plusieurs passages venteux. J’oublierais le mardi puisqu’il y fera maussade avec un passage pluvieux actif et de bonnes rafales avoisinant 75 km/h.

Mercredi pourrait être une solution avec un peu moins de vent (55-65 km/h) mais un temps bien gris voire quelques gouttes et retour d’un coup de vent en soirée.

Jeudi me semble la meilleure journée avec toutefois de fortes rafales le matin et les restes du coup de vent de la nuit (75-85 km/h) mais baissant à 70 l'après-midi. Néanmoins, le soleil ferait de plus belles apparitions ce qui me fait penser qu'il faudrait choisir ce jour. Oublions vendredi où un risque de tempête est encore d'actualité…

Mon premier choix serait donc jeudi suivi de mercredi.

Et pour le reste du pays?

Nous profiterons d’une petite accalmie avec pas mal d’éclaircies voire du soleil sur les Flandres, la capitale, les Brabants, le Hainaut puis Namur. Sur le relief, la couverture nuageuse se morcellera fin de matinée avec aussi des éclaircies mais plus timides.

Après quelques heures lumineuses, un voile de nuages arrivera rapidement du littoral à l’approche d’une nouvelle perturbation et ce premier passage venteux. Une zone de pluie active abordera:

- Le littoral et les Flandres vers 13-15H

- Le Hainaut, la capitale et les Brabants vers 15-17 H

- Namur et Condroz + Limbourg vers 16-18 H

- Ardenne, Liège et Luxembourg vers 17-19 H

Beaucoup d’eau à son passage toute la soirée avec 10 à 15 L et surtout de bonnes rafales atteignant fin d’après-midi 65-70 km/h dans l’intérieur et 75 km/h à la mer. Durant la nuit, encore de l’eau mais un léger fléchissement des rafales vers 50-60 km/h. Maximas de 4°C sur les hauteurs à 9°C en plaine.