Les Magritte s’offrent une chute libre sur La Trois avec 80% d’audience en moins

Seuls 26 880 spectateurs ont regardé la cérémonie des Magritte, samedi soir. C’est, en arrondissant, 110 000 de moins qu’en 2020. Surprenant? Même pas.

Une catastrophe industrielle? Un naufrage? Un exercice de chute libre? Difficile de trouver les mots justes au regard des audiences rencontrées, samedi soir, par la 11e cérémonie des Magritte sur la RTBF, laquelle diffusait l’événement (?) sur La Trois.

Les chiffres étant encore ce qu’il y a de plus parlant, les voici: samedi soir, la grande fête du cinéma belge francophone a été regardée par… 26 880 spectateurs. Soit 2,5% de parts de marché. Un bilan famélique, surtout si on le compare avec les audiences de la 10e cérémonie en 2020 – l’Académie Delvaux, qui organise la chose, avait fait l’impasse en 2021, pour raisons sanitaires – et qui avait réuni, à l’époque, 140 112 téléspectateurs. Ce qui, soit dit au passage, constituait déjà un fameux recul par rapport à 2019 et ses 169 363 téléspectateurs. Rien à voir, toutefois, avec le désastre de ce samedi.

Les causes? Si l’on est de bon compte, il est probable que le basculement de la cérémonie de La Deux, qui la diffusait encore en 2020, à La Trois, ait eu un impact. De la même façon, il y a deux ans, les Magritte avaient bénéficié des facéties de Kody et… Jean-Claude Van Damme (et d’Alex Vizorek en 2019), deux figures populaires qui avaient sans doute attiré à eux une partie du public. Mais les raisons de cette dégringolade sont sans doute à puiser dans les ingrédients même de la soirée: gags pas drôles, raccords ratés, discours lénifiants et… cinéma impopulaire auprès de son propre public, elle fut une authentique calamité, d’un bout à l’autre.

Du côté de la RTBF, on tente, tant bien que mal, de cacher l’évidence, plutôt douloureuse. Et on affirme que les objectifs, avec cette émission, étaient "plus d’ordre qualitatif avec la mission de soutenir la culture, le secteur du cinéma belge et ses acteurs." Pas sûr que le bidule ait vraiment servi leur cause.