"On ne peut pas soigner correctement": après Orpea, les maisons de repos Armonea visées

Après les révélations de maltraitances dans les maisons de repos du groupe Orpea mises en lumière par le journaliste français Victor Castanet, d’autres groupes sont dans le viseur.

En Belgique, les langues se délient et des situations de maltraitance similaires sont dénoncées dans d’autres groupes de maisons de repos. Nos confrères de la RTBF ont notamment interrogé plusieurs infirmières et aides-soignantes du groupe Armonea qui dénoncent des conditions terribles par manque de personnel.

Laura, de son nom d’emprunt, explique à la RTBF comment elle en est venue à "jeter" les résidents au lit par manque de temps. "J’ai eu un contrat très rapidement. L’environnement était très beau, c’était une jolie maison de repos. Mais au bout de trois semaines, on m’a dit: il faut que tu accélères, tu n’es pas assez rentable, sinon on te vire…"

Alors Laura a accéléré: "Le seul moyen d’accélérer, c’était de faire moins bien son travail. Avant, je mettais les gens aux toilettes, mais j’ai dû renoncer à le faire, du coup, on les met au lit et on leur met un lange, parce que ça prend moins de temps."

Des problèmes médicaux, d’hygiène et de nourriture

Mélanie est aide-soignante dans une autre maison du groupe Armonea et confirme le témoignage de Laura. "Ce n’étaient pas des couchers, c’étaient des "jetés" au lit. Ça devait aller tellement vite. On avait deux heures pour mettre quatre couloirs au lit. Le temps qu’on fasse les soupers, qu’on donne à manger, qu’on débarrasse tout, on n’arrivait pas à les coucher correctement. Pas le temps évidemment de les mettre sur les toilettes, pas le temps de faire leur toilette intime, quand ils étaient souillés, on n’avait pas le temps de les laver."

Dans leur enquête, la RTBF identifie également certains problèmes de nourriture. "La nourriture, ce n’est pas top, confie Laura. On pèse tous les restes alimentaires, et en fonction de ce qui n’a pas été mangé, on diminue les portions. Si les gens rouspètent, alors on raugmente un peu […]. Les résidents ont faim, ils demandent à leurs familles de leur ramener à manger."

Plus grave encore, par manque de temps, il arrive que des résidents aient des complications qui peuvent entraîner des décès.

La CNE espère quant à elle que le livre "Les fossoyeurs" de Victor Castanet fasse bouger les choses.