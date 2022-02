Mariés au premier regard: "Des tatouages, ça fait un peu sale…"

Malgré un haut taux de compatibilité, le mariage d’Elodie et de Julien pourrait rapidement tourner au vinaigre à cause d’un détail précis.

La 5e saison de "Mariés au premier regard" débutait ce dimanche 13 février sur RTL-TVI. Dans ce premier épisode, Elodie et Julien s’apprêtent à se rencontrer, mais un détail bien précis fait douter les psychologues. Malgré un taux de compatibilité de 82,1%, Elodie et Julien pourraient ne pas filer le parfait amour pour une question esthétique.

La jeune infirmière était catégorique lors de tests, elle déteste les tatouages et ne souhaite pas en voir chez l’homme de ses rêves. Pourtant, Julien, le candidat sélectionné pour se marier avec Elodie, porte quelques tatouages sur la main et l’avant-bras.

Pour éviter tout doute, le programme a décidé pour la première fois de faire rencontrer la famille de la (peut-être) future mariée à son prétendant.

«C’est le style de ma sœur»

Dès son arrivée, Julien semble plaire à la sœur jumelle d’Elodie et à sa grand-mère. La compatibilité ne semble plus faire aucun doute: "Il a du charme", "C’est le style de ma sœur" commentent Jeanine et Émilie… Jusqu’à ce que les regards se posent sur la main de Julien, entièrement tatouée, tout comme son avant-bras. Le constat se fait les lèvres pincées. "Les tatouages, c’est quelque chose qu’elle déteste".

Parfaitement la réaction que jeune homme redoutait… "Ma première crainte était d’être jugé pour ça […] Non je n’ai pas fait de prison, je ne fais pas partie d’un gang…", tente-t-il de rassurer.

Malgré la validation de sa future belle-famille, Julien plaira-t-il à Elodie? À voir dans le prochain épisode.