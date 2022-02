Connais-tu la véritable histoire de la Saint-Valentin? Sais-tu pourquoi ce jour est dédié aux amoureux ?

Pourquoi fêter les amoureux le 14 février? On aimerait qu’il y ait une belle histoire à raconter, non ? En réalité, on n’est pas très sûr de l’origine de cette fête. Remonte-t-elle à l’époque romaine? Peut-être.

On dit aussi que dans les années 1300 en Grande-Bretagne, s’est répandue l’idée que c’était le 14 février que les oiseaux se reproduisaient le plus. Des poètes se seraient ensuite chargés d’inventer la fête des amoureux.

Un village d’amoureux

En France, dans le département de l’Indre, en région Centre-Val de Loire, un village porte le nom du patron des amoureux, saint Valentin. Ce village, situé à 260 km de Paris, possède un Jardin des amoureux, qu’un artiste a garni d’un arbre métallique: le "saule aux cœurs", dont les feuilles sont en forme de cœur.

À Saint-Valentin, la spécialité pâtissière du coin s’appelle les "Câlins". Et le courrier que l’on envoie peut être estampillé (timbré) d’un cachet spécial: deux cœurs entrelacés. Et, ça ne s’invente pas, le dessinateur du cachet porte un nom parfait: Jean-Louis Boncoeur!

Amusant!

Suivant les pays, la tradition change. En Écosse, par exemple, il est conseillé de faire attention aux personnes que l’on croise le 14 février! Car, selon la tradition, la première personne rencontrée dans la rue ce jour-là devient ton amour de toujours. Ce n’est pas sérieux, évidemment!