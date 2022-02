Santé mentale: un mois pour libérer la parole

La Wallonie lance une grande campagne pour encourager la libération de la parole sur la détresse psychologique.

Ce n’est plus un secret: après deux années de crise sanitaire, la santé mentale d’une frange de la population s’est détériorée. La souffrance liée à l’isolement social, le stress engendré par la charge de travail en distanciel et l’angoisse relative à un avenir incertain font partie des symptômes les plus observés par les psychologues. Ce mal-être se traduit également par d’importants troubles du sommeil et du comportement alimentaire, mais aussi par une augmentation de l’intensité des idées suicidaires.

Face à ces constats inquiétants, la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) et l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) ont lancé une nouvelle campagne de communication baptisée "Partager, c’est se libérer". Celle-ci a été pensée pour toucher le grand public, des jeunes jusqu’aux seniors.

"Dans les services de santé mentale, ce sont surtout les femmes et les jeunes qui viennent consulter. Les hommes s’expriment généralement assez peu sur ces sujets, précise la ministre. Or, exprimer son mal-être, c’est déjà le début du chemin vers la guérison."

À l’aide d’affiches, de spots télévisés ou encore de messages diffusés sur les réseaux sociaux, cette campagne vise donc à informer, sensibiliser et encourager la libération de la parole.

Les différents supports, déployés jusqu’au 15 mars, présentent des scènes du quotidien au sein desquelles une personne manque au rendez-vous. L’idée étant aussi de sensibiliser l’entourage des individus en détresse psychologique.

Des projets dans les cartons

Cette campagne intervient en complément des différentes actions politiques entreprises depuis le début de la crise, souligne Christie Morreale. "Le gouvernement de Wallonie a notamment débloqué 13 millions d’euros, depuis avril 2020, pour engager 178 psychologues et professionnels de la santé mentale supplémentaires en Wallonie." Une logique qui se poursuivra en 2022.

Parmi les mesures mises en place, citons encore les 945 sentinelles en prévention du suicide que compte désormais la région, de même que le nouveau centre pédopsychiatrique de revalidation fonctionnelle qui vu le jour le 1er janvier dernier, à La Louvière.

D’autres projets sont également en cours de finalisation. Ainsi, une trentaine de nouvelles habitations protégées devraient être créées en Wallonie, en 2022. Ces habitations s’adressent aux adultes qui éprouvent des difficultés à vivre de manière autonome, en raison de problèmes psychiatriques.

La campagne, combinée à ces différents dispositifs, doit donc répondre à une détresse de plus en plus prégnante: en 2020, selon la première enquête santé Covid-19 de Sciensano, 23% des adultes souffraient de troubles anxieux, contre 11% deux ans plus tôt, rappelle la ministre.

Plus d’infos sur le site de la campagne: www.jemelibere.be