Hémorragie sur Netflix: 6 séries Marvel quittent le catalogue belge

Le catalogue leader mondial du streaming sera bientôt orphelin des saisons de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, etc.

C’est un nouvel épisode de la guerre du streaming. Le mardi 1er mars 2022, le catalogue belge de Netflix perdra six séries Marvel: Daredevil (3 saisons, 39 épisodes), Jessica Jones (3 saisons, 39 épisodes), Luke Cage (2 saisons, 26 épisodes), The Punisher (2 saisons, 26 épisodes), Iron Fist (2 saisons, 23 épisodes), The Defenders (1 saison, 8 épisodes). Soit un total de 13 saisons et de 161 épisodes.

Dernier sursis jusqu’au 28 février 2022

La sentence est irrévocable, l’hémorragie majeure. "Dernier jour sur Netflix: février 28" indique laconiquement la fiche de chacun de ces feuilletons produits à l’époque où le leader mondial du streaming et Marvel Television travaillaient main dans la main.

La fiche de chaque série Marvel sur Netflix est formelle: le dernier jour de disponibilité est programmé le 28 février 2022. Capture d’écran

Piqûre de rappel: en novembre 2013, Netflix et Marvel, propriété de The Walt Disney Company, signent un accord historique. Le deal est basique et juteux. Marvel Television s’engage à produire des séries que Netflix diffusera dans le monde. Le contrat est assorti d’une date de fin licence, une sorte de date de péremption renégociable à partir de laquelle Netflix perdra les droits de diffusion.

Arrêt des séries en 2018

Le premier projet arrive en 2015: Daredevil, l’avocat non-voyant et super-héros redresseur de tort des rues de New York. Les séries s’enchaînent jusqu’en 2018 et les prémisses du développement de Disney +, un service de SVOD appelé à concurrencer Netflix. C’est le début de la fin. Disney commence à rapatrier ses jeunes et ses licences. Les six séries Marvel de Netflix sont officiellement euthanasiées courant 2018, mais la plate-forme conserve temporairement le droit de les relayer.

Une première mauvaise nouvelle était déjà tombée en 2018, avec l’arrêt des séries The Punisher et consorts. Internet

Plus que six programmes Marvel

Quatre ans plus tard, cette période de transition arrive à échéance et Netflix va se retrouver le 1er mars 2022 avec une sélection très réduite et anecdotique de programmes Marvel après les départs de Daredevil et compagnie.

Dans le détail, survivent à l’hécatombe:

– Spider-Man New Generation (dessin animé)

– Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload (court-métrage d’animation)

– Lego Marvel Avengers Reassembled! (court métrage d’animation)

– The Spectacular Spider-Man (série animée, 1 saison, 26 épisodes)

– Iron Man (série animée, 2 saisons, 52 épisodes)

– Lego Marvel Black Panther Dangers au Wakanda (court-métrage d’animation)

Soit un long-métrage d’animation exceptionnel, deux séries animées, trois courts-métrages d’animation.

Petite éclaircie dans la grisaille, Netflix conserve pour l’instant l’excellent film d’animation Spider-Man New Generation. Capture d’écran

La question du Marvel Cinematic Universe (MCU)

Disney + va-t-il récupérer Daredevil et les cinq autres séries Marvel qui se préparent à déserter Netflix? Rien n’est encore officiel. La question est de savoir si les personnages et les événements décrits au fil des épisodes appartiennent ou non au Marvel Cinematic Universe (MCU). Dans un souci de cohérence et d’unité scénaristique, le MCU rassemble films et séries Marvel qui appartiennent à un même univers, à une même histoire globale.

Par deux petites touches récentes, Marvel semble vouloir intégrer les anciennes séries Netflix au MCU:

– Dans le film Spider-Man No Way Home (2021), l’acteur Charlie Cox de la série Daredevil reprend fugitivement son rôle de Matt Murdock / Daredevil.

– Dans la série Disney + Hawkeye, l’acteur Vincent D’Onofrio endosse le costume de l’infâme Wilson Fisk (Kingpin), personnage qu’il avait déjà incarné dans Daredevil.

Vincent D’Onofrio incarne Wilson Fisk dans les séries Daredevil (Netflix) et Hawkeye (Disney + ). Est-ce une preuve que le personnage appartient au Marvel Cinematic Universe? Internet

Déferlante de séries Marvel sur Disney +

Dans l’absolu, rien ne presse pour Disney + qui accueillera ces prochains mois au moins trois nouvelles séries Marvel: Moon Knight (30 mars 2022), Ms. Marvel, She-Hulk. Sont également en développement: Secret Invasion, Armor Wars, I Am Groot, Agatha House of Darkness, etc.

+ La bande-annonce de la série Moon Knight de Disney +: